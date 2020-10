Le tocaron el timbre a una jubilada, se asomó por la ventana y se presentaron como trabajadores de la empresa prestadora del servicio eléctrico. En ese momento, alegaron que había un "exceso de tensión". "Le dije que no los dejaba pasar y me pidieron que le bajara la térmica. Ese día se fueron, y volvieron el viernes a la mañana", detalló la jubilada. La mujer se asomó a la ventana y el ladrón le dijo que "había mucho exceso de corriente" y le volvió a pedir que bajara la térmica. "Salí a bajarla y la puerta quedó abierta, se ve que él subió por el techo y bajó por la escalera", amplió la mujer. Fue así como uno de los ladrones se le apareció por detrás. "Me dijo ‘dame toda la plata que tenés’, y se la tuve que dar", admitió la jubilada. Además, contó que la amenazó de muerte y le avisó que la iba a encerrar en el baño: "Callate la boca, no hables, porque tuve coronavirus y te puedo contagiar", le dijo.

Antes, le pidió la llave de la puerta de calle para abrirle a su cómplice. La víctima del robo le imploró que no la encerrara, porque esto le genera "una sensación de ahogo", y el delincuente le dijo que le iba a dejar la puerta entreabierta. Le ató las manos e intentó amordazarla, pero ante un nuevo ruego decidió dejar la boca de la víctima libre de ataduras. Los delincuentes se llevaron 17.000 pesos que había cobrado a principio de mes de la jubilación y todo lo que llevaba en la billetera.