En tanto, Fabiola Yáñez depositó un ramo de rosas sobre el cajón que ocupó el centro de la escena. Junto al arreglo que llevaba los colores de Argentinos Juniors fue colocada la corona enviada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien luego también estuvo presente (ver tema aparte).

"Es de todo el mundo"

Antes de asistir al velatorio, Fernández aseguró que Maradona "ha trascendido todo, es de todos los argentinos y de todo el mundo". Al hablar por radio Continental, el Presidente afirmó que "nadie tiene noción de lo que Maradona fue", y remarcó que recibió llamados "de todo el mundo, desde Pedro Sánchez, (Emmanuel) Macron, (Luiz Inacio) Lula (Da Silva), Pepe Mujica, solidarizándose con la pérdida de alguien que llenó de felicidad a mucha gente". Añadió que "en uno de los llamados me preguntaron cuál sería para mí el epitafio para Maradona y yo decía que la única palabra que me cabe es ‘gracias’. No sé cuántas personas tienen posibilidad de sólo darle felicidad al pueblo, y Maradona sólo nos hizo felices".