S an Telmo ya no es lo que era. Hace mucho que cambió su fisonomía, quedan cada vez menos casas de antigüedades que eran su fuerte. Este fin de semana cierra definitivamente la galería del Cine Cecil que, aunque fue rebautizada en 2008 como Galería de la Inmaculada Concepción, nunca dejo atrás su nombre de origen.

Cuando fue inaugurado en 1929, se llamó Cine Cecil Theatre. Fue bautizado así en honor al productor y director de cine estadounidense Cecil Blount DeMille, responsable de éxitos como "El rey de reyes", "Los Diez Mandamientos", "Cleopatra", "Sansón y Dalila" y "El mayor espectáculo del mundo". En 1953, lo rebautizaron como Cine Cecil. A fines de la década del ‘70 cerró sus puertas. Recién en 1989 reabrió como una feria de antigüedades y todos le decían Galería Cecil. Sólo aceptaba locales de antigüedades, salvo el bar de Don Cacho.

En el año 2008, el responsable de la galería decidió convertirla al catolicismo y no sólo puso una imagen de la Virgen sino que la volvió a rebautizar como "Galería de la Inmaculada Concepción". Nombre que pocos conocen, porque seguía siendo la Galería Cecil.

Con 63 locales, era un lugar casi de culto para encontrar antigüedades y rarezas, como juguetes antiguos, de colección y objetos militares. Pero como le pasó a todo el barrio, fue cambiando su fisonomía y empezó a sumar más rubros de toda clase. En enero del año pasado, su responsable decidió dolarizar los alquileres que rondaban los u$s300 por local y eso hizo que muchos que tenían varios locales alquilados partieran. De ser una galería que tenía lista de espera para entrar, pasó a tener más de 20 locales vacíos. En su página de Facebook oficial aclaraba: Actualmente la Galería se encuentra en un proceso de renovación de rubros, teniendo en este momento alfajores, dulce de leche y camperas de cuero, con próximas inauguraciones . Los souvenirs y el dulce de leche les ganaron la batalla a las antigüedades en San Telmo.

El cambio de perfil afectó la imagen de la histórica galería, que ya no pudo recuperar su historia y fue perdiendo locatarios. Desde que comenzó la pandemia se mantuvo cerrada, su propietario hizo una rebaja en los alquileres y apenas les cobraba los gastos operativos que rondaban los $10.000. Pero no todos los locatarios podían pagar los gastos. Don Pedro, el responsable, los perdonaba. Incluso hasta terminó por decirles que les perdonaba el alquiler. Pero no alcanzó.

Hace un mes les avisó que a fin de agosto cierra las puertas. Los pocos locales que quedan están desocupando todo contra reloj. Todos están tristes, muchos hace años que están ahí. Triste final para una galería y cine que supo hacer historia y que aún mantiene el techo corredizo que le permitía ventilarse en sus épocas de esplendor.