E l primer ministro italiano, Giuseppe Conte, celebró la reapertura del país como un "primer paso" antes de avanzar con más rapidez, pero advirtió que los próximos meses serán "muy duros"

Tras más de dos meses de cierre por la cuarentena iniciada el 10 de marzo, bares, restaurantes y negocios minoristas de casi toda Italia reabrieron ayer sus puertas en medio de estrictas medidas de seguridad e higiene, mientras el país informó que 99 personas murieron por coronavirus en las últimas 24 horas, el número más bajo de todo el aislamiento.

En Roma, cerca del 70% de los negocios ya abrió sus puertas, según la estimación de la federación del sector, Confcommercio, que agrega que unos 83.000 comerciantes aún no pudieron adecuarse a las normas de seguridad decretadas por el gobierno. "No he trabajado por dos meses y medio. Es un día hermoso y emocionante", dijo Valentino Casanova, un barman en Caffe Canova, en la céntrica Piazza del Popolo.

El restaurante Dino y Tony, en la avenida Leone IV, a metros del Vaticano, es uno de los que pudo desplegar las mesas en la vereda con las nuevas normas, como la distancia de un metro entre cada persona y el uso de barbijo para el personal de sala.

A pocos metros, el restaurante Porto también abrió sus puertas, aunque, obligado por las nuevas disposiciones, dejó de ofrecer su servicio de buffet y cambió a un menú a la carta en la mitad de las mesas que pudo poner sobre la vereda para cumplir las nuevas distancias.

Con menos optimismo se concentraron en la céntrica Via della Conciliazione los miembros de la Asociación de Comerciantes San Pedro, que reúne a los propietarios de bares y locales turísticos de la peatonal Borgo Pio, a metros del Vaticano.

"Lamentablemente no tenemos posibilidad de seguir adelante. Hasta que no vuelva el turismo todas las actividades del barrio estarán sufriendo", planteó Valentina Troiani, de una familia que maneja dos restaurantes de la zona, mientras muestra uno de los afiches que ilustran varias de las persianas cerradas a metros del Vaticano: "No podemos abrir por la falta de turismo hasta la Pascua de 2021".

Además de negocios minoristas, bares, restaurantes y peluquerías, otros rubros como centros de masajes y casas de tatuajes también abrieron sus puertas. Uno de los locales que volvió a funcionar es Swan Song Tattoo, cerca del barrio de Trastevere, donde las medidas para tatuadores y clientes incluyen no sólo el uso de barbijos y guantes, sino también bolsas especiales para cubrir el calzado. La reapertura en todo el país se inició horas antes de que la Protección Civil informara que 99 personas, el número más bajo desde el inicio de la cuarentena, fallecieron por coronavirus en las últimas 24 horas.