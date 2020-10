Al cumplirse 40 años desde que le fuera otorgado el premio Nobel de la Paz, ayer Adolfo Pérez Esquivel fue homenajeado en la Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández, quien destacó que se trata de "un militante de la vida, la paz y la no violencia".

"Todos los argentinos estamos orgullosos de vos. Nos honrás del mejor modo", le dijo emocionado el Presidente a Pérez Esquivel, presente en el acto. "Sos la mejor expresión del cristianismo, te lo dice alguien que te admira mucho. Vos deberías ser modelo de todos los argentinos, seguiste tu lucha inalterable con la humildad de siempre", agregó el mandatario.

En su discurso, Fernández dijo: "Todavía muchas de las injusticias de las que hablabas en 1980 se padecen. Todavía se padecen persecuciones, todavía esa desigualdad existe y tenemos un sistema en el que la riqueza se concentra en pocos y la pobreza se distribuye en millones".

Al mismo tiempo, el jefe de Estado valoró la historia de lucha de Pérez Esquivel: "Nos honrás del mejor modo, porque estos son los modelos que hay que seguir: el modelo del compromiso con los que sufren, de los que luchan contra la desigualdad, de la no violencia y de la paz".

Durante el encuentro, que se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, se emitieron videos con mensajes del papa Francisco, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el teólogo Leonardo Boff y la profesora Grazia Tuzi, representante del Servicio de Paz y Justicia en Europa.

En el cierre de acto, el premio Nobel sostuvo que "hay que generar un nuevo contrato social" y evaluó que, en la actualidad, "en América Latina hay muchos problemas con la democracia y con los golpes de Estado", por lo que es necesaria "la unidad continental".

"Democracia no es poner el voto en una urna: significa derecho e igualdad para todos, y no podemos hacer nada si no somos rebeldes frente a las injusticias que vive la humanidad", añadió.

Pérez Esquivel fue condecorado por el comité noruego en 1980, luego de haber permanecido encarcelado por 14 meses y en libertad vigilada otros 14 por parte de la última dictadura cívico militar.