E l presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que, a 26 años del atentado contra la AMIA, "los argentinos tenemos una deuda que debemos saldar". A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado escribió: "Por la memoria de las 85 víctimas del atentado a la AMIA, la búsqueda de verdad y justicia es un imperativo moral que debe unirnos a todos contra la impunidad. Fueron muchos años de frustraciones. Los argentinos tenemos una deuda que debemos saldar". Fernández acompañó la publicación con una foto de la fachada reconstruida de la sede de la mutual judía, ubicada en Pasteur 633, que quedó destruida el 18 de julio de 1994 por una bomba que mató a 85 personas y dejó más de 300 heridos.

El viernes, en el acto central de conmemoración del atentado, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, renovó el pedido de justicia por el esclarecimiento del atentado contra la mutual judía, al aseverar que, desde entonces, "vivimos en impunidad", reclamó al Estado que "redoble los esfuerzos" en ese sentido y advirtió que la organización extremista chiita libanesa Hezbollah sigue siendo una "amenaza del presente".

Por otro lado, el ex titular de la Unidad de Investigación del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, dijo que en la causa por el encubrimiento "siempre se intentó sacar algún rédito político en vez de lograr su esclarecimiento", y recordó que el ex presidente Mauricio Macri y su ministro de Justicia, Germán Garavano, "pedían a la querella del Estado la absolución" de los ex fiscales federales José Barbaccia y Eamon Mullen, "porque eran sus amigos". En declaraciones a FM La Patriada, Cimadevilla explicó que "en la causa por encubrimiento nosotros estábamos como querellantes. Acusábamos al ex juez de la causa Juan José Galeano, al ex presidente Carlos Menem, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y a estos dos ex fiscales. Pensábamos sostener eso, pero no nos dejaron actuar libremente".