L a cuarentena nos cambió a todos, de todas maneras, agradezco cada día tener trabajo y aprender algo nuevo. Mi conclusión, pasados los dos meses, es el poder de adaptación que tenemos", cuenta Nicolás Magaldi, conductor de "Avanti" por KZO, un ciclo de entrevistas que realiza desde su casa, y "El show del problema", por Canal 9. "Yo salgo una vez por día, pero mi mujer y mi hijo Bautista están en casa y el nene, que tiene dos años y medio, lo siente. Intentamos hacerle una rutina, pero es difícil. Había comenzado el jardín, fue sólo dos semanas, hicimos la adaptación, todo muy bien y justo comenzó el confinamiento. Ahora le tuvimos que explicar que hay un bichito feo, que pronto se va a ir, y que ese día lo vamos a llevar otra vez al colegio".

-¿Seguís pagando la cuota del colegio?

-Sí, para que no se rompa la cadena de pago y, además, porque las maestras le dan clases digitales, pero al ser tan chiquito no presta atención. Mi mujer y yo rogamos a Dios que vuelvan las clases para que pueda estar otra vez con sus compañeritos.

Cuando le preguntamos qué precauciones toma al llegar a su casa, cuenta algo especial. "Tengo una máquina de vapor, mi mujer me apunta con una pistola de vapor sobre la ropa, me la saco y después la pongo a lavar, me ducho y, luego de ese procedimiento, los saludo". Y agrega: "La máquina es la que se usa para limpiar los tapizados y el motor de los autos; me la había comprado para eso y terminé usándola para desinfectarme del coronavirus; porque, al largar vapor a alta temperatura, si está el virus, lo mata. También la uso para los productos que traigo del supermercado. La verdad, fue una gran compra".

-¿Recortaste gastos en estos tiempos?

-Sí, y nos dimos cuenta cuánto gastábamos cuando íbamos a cenar afuera; hablamos de lo que pagábamos en cada salida, de modo que ahora compramos mejor para no ir tan seguido al supermercado. Me compré una máquina de pan, antes de esto, porque a mi hijo le gustan las tostaditas con dulce, y ahora hago el pan casero en casa sin conservantes y comemos más sano.

Nicolás nació en la provincia de San Juan, a una edad muy temprana con sus padres se instalaron en Bariloche, hizo su carrera universitaria en Córdoba, "comencé a trabajar en las redes y no paré jamás. Hay que estar formado para competir en todas las profesiones. Soy un eterno aprendiz".

-¿Los actores deberían comenzar a trabajar?

-Para algunas generaciones de actores se vienen cambios, ya que seguro se van a incorporar a plataformas nuevas. Creo que con ciertos protocolos ya deberían comenzar, pero no me corresponde a mí decirlo.

-La pandemia rompió la grieta política?

-No quedó en el olvido, pero entendimos lo importante que es trabajar en conjunto.

-Recordé que hace unos años echaste del estudio a Raúl Rizo cuando estabas en C5N.

-Ese fue un episodio en vivo en un noticiero. Al día siguiente yo me iba del canal, había renunciado. Fue hace mucho, creo en 2015. Tuvo un tono desencajado, desubicado, y como conductor tomé la decisión de sacarlo del piso.

-¿Consideraste que le faltó el respeto al público de la manera en que se expresó?

-Sentí que nos faltaba el respeto a mí y al televidente.