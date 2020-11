A migos de Paola Tacacho, la profesora de inglés asesinada a puñaladas en pleno centro de la capital tucumana por un ex alumno que luego del femicidio se suicidó, aseguraron ayer que el agresor "estaba obsesionado con ella" y que la mujer "vivía con miedo".

"En 2015 este chico (por el fallecido Mauricio Parada Parejas) era alumno de ella en el terciario, cursó durante muy poco tiempo la carrera de traductorado con ella y a partir de ese momento comenzó la persecución", aseguró Agustina, una amiga de la víctima.

La mujer aseguró que en un comienzo el hombre se contactaba a través de redes sociales por perfiles "truchos". "Ella cerró sus redes sociales. Luego empezó a acosarnos a nosotros. Eran mensajes con fotos de ella y amenazas que decían ‘ya te va a llegar la hora’ e insultos", señaló.

Por su parte, un amigo de la profesora asesinada expresó que el agresor "se obsesionó con ella" y aclaró que "solo era un alumno de los casi 200 que tenía".

"Decía que tenía miedo. Él siempre se acercaba a ella, lo único que quería era estar cerca. Nunca le hablaba, pero durante cinco años se le paraba cerca y nunca le decía nada", indicó. Y agregó: "Era un problema para nosotros. Ella no vivía en paz, cuando nos íbamos de vacaciones estaba tranquila porque no estaba en Tucumán."

El hecho ocurrió el viernes último alrededor de las 21, en pleno centro de la capital provincial, donde la víctima fue atacada al ser tomada por detrás y apuñalada con un cuchillo en distintas partes del cuerpo.

Por su parte, la profesora de Antropología Filosófica Sylvina Bach utilizó su red social de Facebook para contar públicamente las amenazas de muerte y contenidos sexuales que recibía en 2012 de su alumno Mauricio Parada Parejas. Comentó que hizo la denuncia correspondiente y que en su caso hubo una restricción de acercamiento que el asesino acató. Tres años más tarde comenzó a perseguir a Paola Tacacho.

A través de la red social publicó: "En el año 2011 yo enseñaba Antropología Filosófica en la Facultad de Psicología. Tenía un alumno que se sacaba 10 en todos los parciales. Cuando me tocó hablar de Nietzsche me pidió clases de consulta que me asustaron: siempre preguntas enredadas sobre la muerte y sobre Alemania, y la relación entre sus ideas filosóficas y el nazismo. Lo derivé al titular de la cátedra. A él no quiso hacerle ninguna consulta. Antes de terminar el año yo dejé de enseñar. A finales de ese año me quedé embarazada de León. A los pocos meses empezaron a llegarme anónimos con amenazas de muerte y otros contenidos sexuales espantosos. Yo estaba atravesando un momento personal muy difícil. Hice la denuncia sin saber quién era. Al poco tiempo, yo llevaba tal vez ya seis meses de embarazo, el hostigador escribió en el sobre, a mano, ‘alemanes y nazis deben morir’. Mi apellido, por supuesto, es alemán. Reconocí la letra. Era mi alumno: Mauricio Parada Parejas, quien mató ayer (por el viernes) a otra profesora. Lo denuncié esta vez con nombre y apellido, año 2012. La Fiscalía intervino con todo lo que debía hacer. Nunca más tuve problemas".