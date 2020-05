S e escapó del instituto de menores donde estaba detenido desde agosto de 2019 el acusado de ser el autor material del crimen del pizzero Adrián Albanese. Su esposa aseguró que vive con "miedo" porque "hay un asesino suelto".

Verónica Fernández dijo que la llamaron de la fiscalía para decirle de la fuga de C.A.R. del Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación (CREU) de Lomas de Zamora. La mujer manifestó que ya tenía "miedo cuando estaba la liberación de presos de las cárceles a causa de la pandemia de coronavirus", pero lo que ahora ocurrió la tomó totalmente por sorpresa.

"Estamos haciendo esto visible para que pueda moverse un poco la Justicia porque si no, queda como alguien más que se fugó", subrayó Fernández, y agregó: "El único que estaba prófugo se mató, no lo agarraron, y ahora se fuga el autor material del crimen de Adrián. No se sabe cómo fue el hecho, aparentemente se fugaron otros más". El hermano del pizzero se lamentó por haberse enterado por los medios y reclamó la recaptura del sospechoso. "Me enteré por los medios y eso me pareció lamentable. Nadie, ni el fiscal ni la policía, se comunicó con nosotros para contarnos lo que había pasado. Somos la familia de la víctima y nos merecíamos un llamado", dijo Martín Albanese. El joven dijo que nadie le explicó cómo fue la fuga del sospechoso de 18 años, que presuntamente fue el delincuente que ejecutó a su hermano el 20 de julio de 2019 en una pizzería de Banfield. Respecto del hecho, que quedó filmado por las cámaras de seguridad y causó gran conmoción social, el hermano de la víctima dijo que prefirió no ver las imágenes donde se ve a los delincuentes y a su hermano momentos antes de ser asesinado, y afirmó que la noche que se enteró del crimen "fue tremendo". Ese sospechoso, que está imputado del delito de "robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado criminis causa y tenencia de estupefacientes para comercialización", se fugó el pasado lunes del Centro de Recepción y Ubicación de Menores de Lomas de Zamora, donde se encontraba alojado ya que al momento del hecho tenía 17 años. El crimen ocurrió el sábado 20 julio de 2019, cuando tres delincuentes ingresaron a robar a la pizzería Don Albanese.