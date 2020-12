Anamá Ferreira habló sobre la difícil situación que le toca atravesar a nivel económico ya que no puede abrir sus escuelas de moda. "Es lamentable que abran casinos, y no podamos hacer lo mismo con las escuelas de baile, moda o música. Los chicos no tienen clases presenciales, pero esto no es todo, permiten el fútbol. Yo, la verdad, estoy furiosa", señaló en "Jubilados TV", el programa que conduce Andrea Falcone. Y continuó: "No hay protocolo para nosotros, las clases de danza no se consideran. Las clases de música tampoco, y eso que hay un montón de alumnos y de gente que vive de eso. Siento que no estamos en su radar. ¿Cómo pueden permitir semejante cosa? Voy a abrir igual y que me lleven presa si viene una inspección, ¿qué puedo hacer?". Recordemos que hace 38 años que Anamá fundó la empresa y en la actualidad no tiene respaldo para enfrentar los gastos de su escuela de modelos, empleados y su propia familia.