E stoy aliviado por un lado y triste por otro, quedó en el camino María, mi madre y Guille (Bártoli, también condenado). Voy a luchar para que los jueces que nos condenaron y Molina Pico sean destituidos", dijo a Crónica John Hurtig, uno de los hermanos de María Marta García Belsunce, asesinada en el 2002 en su casa del country Carmel. Junto al otro hermano Horacio García Belsunce y el vecino Sergio Binello habían sido condenados en 2011 por el encubrimiento del crimen y quedaron sobreseídos por la prescripción de la causa.

"Son sentimientos encontrados, por un lado el alivio de sacarme esta mochila de encima y por otro bronca porque no fue la absolución porque somos inocentes", sostuvo a Crónica Horacio García Belsunce. En cuanto a ser absueltos, Hurtig consideró: "No lo esperaba de estos jueces, sabía que no son honorables, se escondieron atrás del tiempo para ser indignos y no dar explicaciones. Pero sí, ¡me hubiese encantado! Son tan cobardes que prefirieron esperar que se caiga la causa por la prescripción, para no tener que declararnos inocentes".

"Voy a luchar para que los jueces que nos condenaron y el fiscal Molina Pico sean destituidos", continúo el hermano más chico de la víctima, y agregó que va a buscar justicia "para que jueces de esta calaña no sigan haciéndole daño a gente inocente".

"Vamos a pedir el juicio político", señaló Horacio, quien además señaló que el fallo tiene fecha del 26 de febrero y sin embargo su abogado recién ayer fue notificado: "Esa prescripción debió haberse dictado en 2017 cuando pasaron seis años de la sentencia condenatoria, pero la resolvieron recién ahora, pasados ocho años".

En agosto será el juicio al ex vecino Nicolás Pachelo y a dos ex vigiladores del country Carmel por el crimen de María Marta. En cuanto a si esperan justicia, Hurtig dijo: "No creo, de sólo recordar a Molina Pico llevando las muestras de ADN en una caja de zapatos, me deja bastantes dudas".

"Dependerá del tribunal, de los jueces que lo integren, de las ganas que tengan de llegar a la verdad. No espero nada después de todo lo que pasó", sostuvo García Belsunce.