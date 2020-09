V uela alto, mi niño, que suene tu redoblante tan fuerte que no les dé paz a quienes te hicieron tanto daño, tu bruja velará por ti, por justicia, hasta que nos volvamos a abrazar", tuiteó la mamá de Facundo Astudillo Castro, tras ser notificada oficialmente de que los restos hallados el 15 de agosto pasado en un cangrejal de Villarino Viejo pertenecen a su hijo.

El joven de 22 años se encontraba desaparecido desde el 30 de abril último, cuando abandonó la localidad bonaerense de Pedro Luro para visitar a su ex novia, con quien intentaba reconciliarse. Después de días de espera y luego de vivir el lunes pasado una filtración judicial, ayer la mujer que ha acompañado rastrillajes y cada tramo de la investigación por fin supo que habían dado con Facundo.

Castro escribió una carta -publicada en el muro de Facebook de la organización La Garganta Poderosa- donde manifestaba que, si bien "estaba preparada" para recibir la noticia, terminó siendo "un sopapo inmenso".

"Es Facundo. Todavía no sé quién filtró información hace dos días, pero ahora sí sabemos que es él. Fueron días de mucha ansiedad, sin poder dormir. Vamos a seguir sosteniendo la carátula de desaparición forzada", describió la mujer con las fuerzas que aún le quedan, y pidió: "Ahora lo que espero es que los medios salgan a pedir disculpas, aunque no creo que lo hagan".

Además, la mujer, que la semana pasada se reunió con el presidente Alberto Fernández, describió el momento que atraviesa: "Me cuesta un montón: una cosa es decir que sentía que era Facundo, otra es asimilarlo. Me venía preparando para esta situación, pero es una cachetada muy fuerte de la vida. La realidad me está pegando un sopapo inmenso y me cuesta sobrellevarlo, ver la cara de tristeza de mis otros hijos, a mi papá... Me cuesta un montón".

"Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa", dijo Castro, con una frase que ha repetido muchas veces a lo largo de estos meses de búsqueda, aunque también sentenció: "Seguiré peleando, porque todo continúa hasta saber qué pasó con él. De la Justicia sólo espero justicia. Que se saque las vendas, las orejeras y el tapabocas. En este momento sólo diré algo que diría Facu, sus propias palabras: Memoria, Verdad y Justicia".

Hipótesis

Horas antes de manifestarse, la madre de Facundo recibió la notificación de la jueza Marrón, con el "Informe de avance de resultados periciales" del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del Cuerpo Médico Forense (CMF). El documento de los especialistas, al que tuvo acceso este diario, concluyó, "con base en los distintos exámenes antropológico, odontológico, radiológico y genético, que todos los restos humanos hallados pertenecen a Facundo Astudillo Castro".

El estudio, que desde ayer integra el expediente en el que se intentará determinar las causas de muerte del joven, fue realizado en un laboratorio de genética forense que posee el EAAF en la ciudad de Córdoba, donde analizaron los restos óseos, elaboraron un ADN y lo compararon con el patrón genético de Cristina Castro y de Luis Astudillo, la madre y el padre de Facundo.

En tiempo de descuento, ya con los resultados preliminares de la autopsia, la Justicia trabaja con dos posibles explicaciones sobre la muerte de Facundo: por un lado, la hipótesis de la querella, que alude a una situación de violencia institucional, en el marco del cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Por otro lado, para la Justicia no está descartada la posibilidad de un accidente, que habría sufrido el joven al intentar avanzar por la vía del ferrocarril. En este sentido una productora agropecuaria de 72 años declaró haberlo visto en la zona en la que se encontró el cuerpo sin vida. Ambas posibilidades analiza el fiscal federal, Santiago Ulpiano Martínez, junto con los titulares de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim y Horacio Azzolin.

El pedido de los organismos

Durante las primeras horas luego de conocida la noticia varios organismos de derechos humanos se hicieron eco del pedido de la familia para conocer qué llevó a la muerte de Facundo. Entre ellos, Amnistía Internacional exigió por medio de un comunicado que el Estado argentino garantice "una investigación urgente, eficaz e independiente" para que se determine "qué fue lo que sucedió y que dé cuenta de las posibles responsabilidades del caso".

"Las autoridades deben garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades del caso", señaló la organización, que además recalcó que no hacerlo "constituiría una violación a los derechos humanos".

Además, la Comisión Por la Memoria (CPM) también fijó posición sobre el caso: "Este es un momento muy importante para la causa, pero también para Cristina y su familia. Por esta misma razón, y teniendo conocimiento de la expectativa que se ha generado, queremos hacer un llamado público a les comunicadores y funcionarios a respetar la intimidad de Cristina y su familia, dando tiempo y espacios que son muy necesarios en estos momentos, como para el trabajo de las querellas".

En el mismo sentido, otro de los que siempre acompañó a los Castro fue Sergio Maldonado, que eligió tuitear: "En este día tan doloroso y difícil, abrazamos a Cristina y su familia. El Estado debe dar explicaciones para llegar a la verdad por Facundo y todos los casos de violencia estatal a manos de las fuerzas de seguridad".

Por último, el Espacio Memoria Verdad y Justicia convocó por medio de las redes sociales, a una marcha que se realizará hoy a Plaza de Mayo.