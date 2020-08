El periodista y conductor Oscar González Oro contó cómo transcurren sus días en cuarentena: "La verdad es que no salí más y ya no sé qué inventar. El día que pueda, cruzo el charco y me voy a Uruguay. De eso no tengo dudas. Es distinto el paisaje, es distinto todo; así que me iré el día que se pueda. Y me quedaré allá hasta que pase todo. Obviamente, volveré; tengo que volver por cuestiones personales. Por lo menos hasta que se abran las fronteras, puedas entrar y salir cuando se te dé la gana. Yo necesito libertad, extraño la libertad", remarcó el Negro en diálogo radial en "Agarrate Catalina". Sobre cómo manejó el gobierno la pandemia, expresó: "Se priorizó la cuarentena olvidándose que la gente tiene que comer, trabajar, desarrollarse, crecer, estudiar, porque eso también es parte de la vida. El Presidente está preocupado por la vida de los argentinos, pero la vida de los argentinos no pasa por si hay o no reforma judicial. La gente en la radio me plantea problemas concretos. Le deseo al gobierno que le vaya bien y éxitos porque soy argentino hasta la médula", finalizó.