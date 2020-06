E n el mes del Orgullo, Florencia de la V fue elegida como portada de revista Gente. La capocómica aseguró que "está orgullosa de ser una travesti argentina", a propósito de las muchas veces que le preguntaron en su vida por qué ha decidido no operarse y convertirse fisiológicamente en mujer.

"Ahora tengo una voz. Tienen que respetarme. Estoy orgullosa de ser una travesti argentina. Mi condición me dio todo: soy querida, pude construir una profesión y nunca me faltó trabajo", agregó. Respecto de su genitalidad, manifestó: "En ningún momento se puso en duda (operarme): a mí no me interesa ser mujer. Me hubiera operado si fuera así".

"Me costó años, porque me daba vergüenza cuando me ofendían. Sufrí, aprendí y hoy puedo transmitírselo a mis hijos", profundizó. La conductora aseguró además que, si bien se ha avanzado en muchas cuestiones, todavía quedan resabios de machismo y homofobia: "Trabajo en este país machista desde hace 25 años, pero sigue pasando que subo una foto en bikini y a muchos les importa lo que tengo debajo de la bombacha".

A corazón abierto, reveló: "Ya pagué el precio de la discriminación. La he padecido y llorado, pero no me callo más". En la charla, reconoció que, a pesar de tener hoy una vida de privilegios, tuvo que enfrentarse a situaciones muy difíciles, como ser echada de su casa a los 17 años, la experiencia en la cárcel y la violencia mediática.

Respecto de su rol como activista por los derechos de las trans, como futura consejera escolar del colegio de sus dos hijos, confesó que "aceptaría un cargo político para cambiar la realidad de este país. Me siento más comprometida que nunca. Por eso, no voy a parar hasta dejar de recibir comentarios violentos en mis redes sociales, para que ninguna niña trans viva esto".