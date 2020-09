Estrella de Hollywood y muy querido en nuestro país por sus vínculos sentimentales con Argentina -y especialmente con el club San Lorenzo-, Viggo Mortensen recibió esta semana en el Festival de Cine de San Sebastián el premio Donostia a la trayectoria, en medio de la promoción de "Falling", su primer filme como director.

Tras haber dado un discurso muy emotivo, brindó una entrevista al diario El País de España. Sobre el tema obligado hace meses, opinó: "La pandemia ha sido durísima. Mi caso no se puede ni comparar con los fallecidos ni con los enfermos, por supuesto. Pero a ‘Falling’ le ha cortado las alas, no me ha dejado desarrollar su carrera".

Viggo hace su debut como realizador a los 61 años. "Claro que querría haberlo hecho mucho antes. Pero las cosas llegan cuando llegan, está bien, y en este caso no puedo cambiarlo. Hace 25 años hubiera cometido errores de principiante" señaló.

Acerca del galardón recién recibido, analizó: "Me hace feliz, y me gusta recordar el pasado, aunque sin recrearme. Cada papel, cada aventura suma. He tenido muy buena suerte. He hecho varias películas de esas tan maravillosas que una sola brillaría en cualquier currículum. Los premios están bien, pero no dan de comer".

Sobre su carrera, el actor que se hizo muy popular con el rol de Aragorn en la trilogía "El señor de los anillos" hizo un balance: "No ha sido fácil. La gente pensará que como he sido candidato al Oscar, como he tenido premios... En realidad llevo en esto desde 1982, y tardé muchos años en ganarme la vida, y otros tantos en alcanzar papeles protagónicos. Yo no alcancé el éxito rápido. He ido paso a paso y he llegado a un límite. Tampoco me molesta, de verdad. Los ejecutivos de cine, no el público, aclaro, buscan películas en las que se resuelva todo, haya redención y se acabe con esperanza. Eso no es lo mío".