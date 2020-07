D espués de 17 años, un sujeto fue ejecutado en una cárcel federal yanqui, por lo que el hecho ya atrapó la atención internacional, que aumentó aún más cuando se conocieron sus últimas palabras: "Yo no fui".

El supremacista blanco Daniel Lewis hizo todo lo que pudo para evitar su ejecución, aunque su esperanza terminó cuando la Corte Suprema decidió por cinco votos a favor y cuatro en contra que le aplicaran una inyección letal, procedimiento que fue concretado ayer por la mañana. Se trató de la primera de carácter federal desde 2003.

"He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino... Están matando a un hombre inocente. Yo no fui", dijo poco antes de ser ejecutado en la prisión de la localidad de Terre Haute, en Indiana.

El hecho

Lewis fue condenado a la pena capital por los asesinatos de William Mueller, un traficante de armas, de su esposa Nancy y de su hija de 8 años, Sarah Powell, cometidos en 1999. Después de robar y disparar a las víctimas con una pistola eléctrica, Lee cubrió la cabeza con bolsas de plástico, las selló con cinta adhesiva y arrojó a la familia en un pantano de Illinois. Por eso, un Tribunal lo condenó a muerte el 4 de mayo de 1999.

La inyección letal le fue aplicada tras una batalla legal que terminó con el fallo de la Corte Suprema yanqui, que habilitó la ejecución, luego de que la familia de Lee presentara una demanda para tratar de impedir el procedimiento, ya que argumentaba que el hombre merecía una sentencia de cadena perpetua, misma pena que recibió el presunto cabecilla del grupo que cometió la barbarie contra la familia, Chevie Kehoe.

El gobierno de Donald Trump anunció en julio del año pasado que la administración federal iba a volver a habilitar la pena capital, castigo que había dejado de aplicarse en 2003.