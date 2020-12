H ace once días que murió Diego Maradona y, entre los muchos allegados al Diez que expresan públicamente su dolor, Rocío Oliva asegura tener clavada una espina extra: el no haber podido ingresar a su velorio. La última pareja del ex futbolista trabaja en "Polémica en el bar", por lo que cada noche manifiesta su opinión sobre lo que hacen o no las hijas y el resto de la familia de su ex.

Pero también, invitada a "Animales sueltos", la joven no sólo insistió en el tema sino que además dio nuevos detalles sobre todo lo que tuvo que pasar aquella noche posterior a conocerse el deceso del ídolo. Rocío contó que regresó a su casa después de salir al aire en "Polémica", pensaba acostarse para dormir "tranquila" y al otro día asistir al velatorio. Sin embargo su mamá le advirtió que a las 6 de la mañana cerrarían el cajón. "Me agarró una especie de desesperación. Yo quería verlo con el cajón abierto para poder darle un beso y despedirme", relató, por lo que fue, apurada, a la Casa de Gobierno.

"Siento que verme era un deseo también de él -sostuvo Rocío-. Eso es lo que me hace decir: ‘Ay, yo quería despedirme’. Es duro, pero siento, yo, Rocío, por ahí nada que ver, que hasta que no diga: ‘La Flaca todavía no vino’, no sé si va a poder descansar en paz. Pero también me deja tranquila que desde el lugar adonde esté, él sabe que ese día yo llegué ahí".

Oliva describió los mensajes que mantuvo al llegar a Plaza de Mayo con parientes y amigos de Diego para que la ayudaran a ingresar. Le escribió a una de las hermanas de Maradona para "tantear cómo estaba la situación". También le mandó un mensaje a Claudia. "Lo vio y no me contestó nada". Ya a las 3 de la madrugada veía que pasaban "muchos autos y gente caminando", pero ella no. "¿Hay algún problema, que no puedo entrar?", le preguntó a un hombre de seguridad. "Estamos esperando que Claudia nos dé la orden", fue la repuesta.

Oliva aseguró por otro lado que en el tiempo que pasó con el Diez, ella colaboró mucho "para que pasen cosas importantes" entre Maradona y sus dos hijas mayores.

Además, en su diálogo con Luis Novaresio, Rocío evitó definir a Maradona como el amor de su vida. "Sí fue un hombre muy importante porque yo aprendí mucho. Me decía: ‘Yo te voy a enseñar a ser mujer’. Es que yo era joven. Y aprendí". De acuerdo a su testimonio, Diego -a quien vio por última vez en marzo- seguía jurando que estaba enamorado de ella.