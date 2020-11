El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos en perjuicio de su colega y aliado político, el presidente saliente Donald Trump, del Partido Republicano. "La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes de información, (según las cuales) realmente hubo mucho fraude allá (por las elecciones estadounidenses), y eso nadie lo discute", declaró Bolsonaro luego de votar ayer por la mañana en Río de Janeiro, donde se disputaba el balotaje para elegir al intendente. El gobernante respondió preguntas de periodistas sobre su posición frente a los comicios estadounidenses y las razones por las que no reconoció la victoria de Joe Biden, del Partido Demócrata. "Si este (fraude) fuera suficiente para definir las elecciones en favor de uno u otro candidato, yo no lo sé, estoy aguardando que el tema sea decidido por la justicia electoral y quién sabe por la propia Corte Suprema", añadió. Bolsonaro es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció el triunfo de Biden.