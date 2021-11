Trágico terremoto en Portugal

1755 - Se produjo el denominado "Gran terremoto de Lisboa" (con tsunami incluido) que tuvo una duración de varias fases y dejó un trágico saldo de entre 60 y 100 mil muertos. Si bien en aquella época no podía medirse la escala de un sismo, se cree que a números de hoy sería de 8.4 en la Escala de Richter.

Merecido Premio Nobel de la Paz

1878 - Nació Carlos Saavadera Lamas, quien fue un abogado, diplomático y político que ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1936 por su labor en pro de de la paz en general, pero sobre todo por haber inspirado el Pacto Antibélico que finalizó la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia.

Nace la "Vecchia Signora"

1897 - En la ciudad italiana de Turín, un grupo de jóvenes estudiantes fundó el club Juventus que es en la actualidad el segundo equipo más antiguo del país en actividad. A nivel local se alzó con 57 títulos y en el plano internacional ganó dos Ligas de Campeones, dos Copas Intercontinentales y una Recopa de Europa.

Juventus, el más ganador en Italia.

Homero Manzi: autor de mil éxitos

1907 - Nació Homero Nicolás Manzione más conocido como Homero Manzi, quien fue un poeta, guionista, periodista, compositor y político que es autor de varios tangos destacados de nuestra historia. Algunos de ellos fueron "Malena", "Milonga sentimental", "Sur", "Barrio de tango" y "Romance de barrio".

El "globo" se va para arriba

1908 - En el barrio de Parque Patricios se fundó el club Huracán, que es un conjunto que disputó 79 temporadas en la Primera División en el profesionalismo y 17 en la época amateur. Se adjudicó cinco títulos y su estadio se llama Adolfo Ducó que tiene una capacidad para algo más de 48 mil espectadores.

El Palacio Ducó, templo de Huracán.

Tanque de "gasoil" a full

1912 - En la localidad bonaerense de Turdera se fundó el club Temperley, que disputó 18 temporadas en la Primera División y lo restante lo hizo en diversas categoría del ascenso. Su estadio se llama Alfredo Martín Beranger y tiene una capacidad para unos 20 mil espectadores.

Desde Turdera a la Primera División.

Alfio Basile: técnico con "códigos"

1943 - Nació Alfio "Coco" Basile, quien es un ex futbolista y entrenador que como jugador se desempeñó en Racing, Huracán y la selección nacional con la que siendo técnico ganó las Copas América de 1991 en Chile y 1993 en Ecuador. Además, ganó la Copa Libertadores e Intercontinental con la "academia".

Anthony Kiedis: la voz de California

1962 - Nació Anthony Kiedis, quien es un cantante estadounidense destacado por ser el líder y vocalista del grupo de rock Red Hot Chilli Peppers. Algunos de sus discos más importantes son "Blood Sugar Sex Magik", "Califronication", "By the way", "The Uplift Mofo Party Plan" y "One hot minute".

Primer disco de George Harrison

1968 - El músico británico George Harrison publicó su primer álbum como solista llamado "Wonderwall music", por parte de la compañía discográfica Apple Records. Algunas de sus canciones más destacadas fueron "Red lady too", "Party seacombe", "In the park" y "Cowboy music".

Ramón Cabrero: se fue un símbolo "granate"

2017 - Murió Ramón Cabrero, quien fue un jugador y entrenador español que se desempeñó en equipos como Lanús, Newell 's, Atlético de Madrid, Elche, Mallorca, San Martín de Mendoza e Independiente de Rivadavia. Como técnico se destaca el título con el "granate" en 2007.