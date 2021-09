Nació una revista "porteña"

1802 - Apareció en la ciudad de Buenos Aires el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que estuvo dirigido por Juan Hipólito Vieytes y también escribió en el mismo Manuel Belgrano y Pedro Antonio Cerviño. El pasquín trataba de importantes temas del agro y de economía política, y se recuerda en este día al periodista agrario.

Bernardino Rivadavia: entre luces y sombras

1845 - Murió Bernardino Rivadavia, quien fue un estadista, político y primer jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata ejerciendo con el cargo de presidente, que desempeñó entre el 8 de febrero de 1826 y el 27 de junio de 1827. También formó parte del Primer Triunvirato, donde se desempeñó como uno de sus secretarios.

Bernardino Rivadavia, el "primer" presidente nacional.

Enrique Tornú: clave para la cura de la tuberculosis

1856 - Nació Enrique Tornu, quien fue un médico cirujano e higienista graduado en la ciudad francesa de Burdeos. Propició la cura de la tuberculosis mediante un tratamiento climático en las sierras de Córdoba, es por eso, que se lo llamó desde entonces el "médico apóstol". El 11 de mayo de 1901 fue cofundador de la Liga Argentina contra la Tuberculosis.

Fundación de General Roca

1879 - Se fundó la localidad rionegrina de General Roca por Lorenzo Vintter. La población asciende a 82 mil habitantes y así representa la segunda ciudad más grande de la provincia de Río Negro, y la sexta de toda la Patagonia. La agricultura de frutas y hortalizas bajo riego, es la actividad económica más importante en la zona rural del ejido.

General Roca, una belleza en la Patagonia argentina.

Juan Vucetich: "padre" de las huellas digitales

1891 - El antropólogo Juan Vucetich fundó el primer laboratorio de identificación dactiloscópica, y por eso, esta fecha se estableció como el Día Mundial de la Dactiloscopía. Un año más tarde, hizo por primera vez la identificación de una asesina, con base a huellas dejadas por sus dedos ensangrentados en la escena del crimen de sus dos hijos.

Nació Corinthians

1910 - En la ciudad brasileña de San Pablo se fundó Corinthians, uno de los clubes de fútbol más importantes del país. Es uno de los clubes más laureados de Brasil, ya que ganó dos Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, una Copa Libertadores de América, una Recopa Sudamericana, siete Campeonatos Brasileño, tres Copas de Brasil, una Supercopa de Brasil, entre otros.

Corinthians, otro de los grandes de Brasil.

Vittorio Gassman: de Italia para el mundo

1922 - Nació Vittorio Gassman, quien fue un actor y director italiano de cine y teatro, que es consiedrado como una de las figuras más importantes de la industria cinematográfica de aquel país. Algunas de sus pelícuals más destacadas fueron "La guerra y la paz", "Perfume de mujer", "Escándalo en Milán", "Un italiano en la Argentina" y "La carrera de una doncella".

Comenzó la Segunda Guerra Mundial

1939 - Tras varias semanas de escaramuzas y de hecho violento en cercanías fronterizas, el ejército de la Alemania Nazi invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. El pretexto de Adolf Hitler de un posible ataque de polacos a alemanes, le dió la chance de comenzar una invasión a varios países europeos que desencadenó en el conflicto bélico.

Gloria Stefan: con ritmo cubano y algo más

1957 - Nació Gloria María Milagrosa Fajardo García más conocida como Gloria Estefan, quien es una cantante, compositora, actriz y empresaria cubana que vendió a lo largo de su carrera unos 120 millones de discos en todo el mundo. Algunas de sus canciones más importantes son "Si Voy A Perderte", "Oye mi Canto", "Coming Out of the Dark" y "Puedes llegar".

Ruud Gullit: talento neerlandés

1962 - Nació Ruud Gullit, quien es un ex futbolista y entrenador neerlandés que como jugador se desempeñó en equipos como Harlem, Feyenoord, PSV Eindhoven, Milan, Sampdoria, Chelsea y la selección nacional, con la que ganó la Eurocopa de 1988 disputada en Alemania Occidental. Además ganós dos copas de Europa (hoy Champions League) y dos Copas Intercontinentales.