Leónidas: final de un guerrero y sus "300"

480 a.c. - Murió Leónidas I, quien fue un guerrero y rey agiada de Esparta por espacio de casi nueve años. Combatió en varias batallas durante la Segunda Guerra Médica y participó en la defensa de las Termópilas, en donde resistió junto a 300 hombres el embate de miles de soldados persas.

Leónidas I, el héroe espartano.

Asunción de un nuevo Sumo Pontífice

1492 - El español Rodrigo de Borja fue nombrado como el Papa número 214 de la Iglesia Católica bajo el nombre de Alejandro VI, y su pontificado tuvo una duración de 11 años hasta el momento de su muerte. En su papado se involucró en diversas situaciones políticas, intrigas y traiciones entre poderes internacionales.

Hugo Guerrero Marthineitz: señor locutor

1924 - Nació Hugo Guerrero Marthineitz, quien fue un locutor y conductor peruano que tuvo una larga trayectoria en la televisión argentina. Participó en éxitos radiales como "El club de los discomanos", "El show del minuto", "Reencuentro" y en la televisión se recuerda su éxito "A solas".

Hugo Guerrero Marthineitz, un maestro de la locución.

Nito Mores: de tal palo...

1944 - Nació Nito Mores, quien fue un actor y cantante de tango que a pesar de corta pero fructífera carrera, pudo compartir escenarios con artistas de la talla de Susy Leiva y Hugo Marcel en la década del 60. También participó en programas televisivos como "La botica del ángel" y "Sábados de la bondad".

Hulk Hogan: un gigante que entretuvo a su país

1953 - Nació Terry Gene Bollea, más conocido como Hulk Hogan, quien es un un actor y ex luchador profesional estadounidense. Entre sus logros se destacan la obtención de doce títulos mundiales, al ser seis veces campeón de la WWF y seis en la categoría WCW.

Hulk Hogan peleó hasta con Rocky.

Gustavo Cerati: pilar de nuestro rock

1959 - Nació Gustavo Adrián Cerati, quien fue un cantante, compositor y productor discográfico, que también se desempeñó como líder de la banda de rock nacional Soda Stereo. En tanto, tras su separación del mítico grupo nacional, inició una carrera solista con el lanzamiento de varios discos.

Independencia de Chad

1960 - Tras ser una colonia francesa por varias décadas, Chad se independizó de dicho país europeo bajo el liderazgo de Francois Tombalbaye. Sin embargo, en 1965 los levantamientos en contra de las políticas hacia los musulmanes del norte de la nación culminaron en una larga guerra civil.

Sergio Vigil: "Cachito" de humildad y trabajo

1965 - Nació Sergio Vigil, quien es un ex jugador y actual entrenador de hockey sobre césped, que dirigió las selecciones nacionales de hombres y mujeres. Con "Las Leonas", se consagró campeón del mundial en 2002 y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2000 y de bronce en 2004.

Enrique Bunbury: fuerza del rock español

1967 - Nació Enrique Ortíz de Landázury Izarduy, más conocido como Enrique Bunbury, quien es un cantante y compositor español que es el líder de la banda de rock Héroes del Silencio. Algunos de sus discos más destacados son "El mar no cesa", "Senderos de traición" y "El espíritu del vino".

Día del Nutricionista

1974 - El 11 de agosto se celebra el Día del Nutricionista, en toda Latinoamérica, en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro Escudero, médico argentino, pionero de la nutrición.

Christopher Hemsworth: " Thor" llegó a nuestro planeta

1983 - Nació Christopher Hemsworth, quien es un actor y productor australiano que también se destacó en algunas series de televisión de su país. Algunas de sus filmaciones más destacadas son " Thor", "The Avengers", "Ghostbusters", "Star trek", "Vacation", "In the heart of the sea" y "Doctor Strange".