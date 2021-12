Nostradamus: comenzó la profecía

1503 - Nació Michel de Nôtre-Dame más conocido como Nostradamus, quien fue un astrólogo y boticario francés que es conocido mundialmente por sus profecías que han ocurrido con el paso de los siglos. Algunas de sus obras más importantes fueron "Les propheties" (Parte I, II y III), "Almanachs, Presages and Prognostications" y "Traité des fardements et confitures".

Las profecías de Nostradamus.

Fundación de Armstrong

1882 - Se produjo la fundación de la ciudad santafesina de Armstrong por parte de Tomás Armstrong, uno de los pioneros en el desarrollo de la empresa ferroviaria. La ciudad tiene una superficie de 302 kilómetros cuadrados, una población de más de 11 mil habitantes y su economía se basa en la industria agropecuaria y fabricación de maquinarias.

Juan D'Arienzo: el rey del compás

1900 - Nació Juan D'Arienzo, quien fue un músico y director de orquesta conocido en nuestro país como “El rey del compás”. El director tuvo en sus filas a cantantes como Francisco Fiorentino, Alberto Echagüe, Armando Laborde, Jorge Valdez y Osvaldo Ramos, entre otros. Participó en películas como "Una ventana al éxito" y "El cantor del pueblo".

Nació la "Academia" cordobesa

1924 - En la ciudad de Córdoba se fundó el Club Atlético Racing, que es uno de los más importantes de dicha provincia. Disputó 16 temporadas en la Primera División, destacándose el segundo puesto logrado en el Torneo Nacional de 1980 que quedó en manos de Rosario Central. Su estadio se llama Miguel Sancho y tiene capacidad para más de 14 mil espectadores.

Racing de Córdoba busca volver a Primera División.

Fundación de Río Turbio

1942 - Se produjo la fundación de la localidad santacruceña de Río Turbio, que es uno de los centros más importantes de producción del carbón en nuestro país. Tiene una superficie de casi 78 kilómetros cuadrados y una población superior a los 8 mil habitantes. Su economía no sólo se basa en dicho mineral sino también en el sector turístico provincial.

Río Turbio, una bella ciudad.

Dilma Rousseff: heredera de Lula Da Silva

1947 - Nació Dilma Vana Rousseff, quien es una economista y política brasileña que llegó a ser presidenta de su nación entre 2011 y 2016. Su plan de gobierno siguió básicamente los mismos pasos que su antecesor Lula Da Silva en áreas internacionales, económicas y sociales, encaminando su acción hacia el objetivo de terminar con la pobreza extrema.

Graciela Alfano: belleza y presencia en la escena nacional

1952 - Nació Graciela Inés Alfano Casanova, quien es una actriz, modelo, presentadora de televisión y vedette que ha sido una de las figuras más destacadas sobre todo en las décadas del 70, 80 y 90. Algunas de sus películas más destacadas son "El gordo catástrofe", "Fotógrafo de señoras", "Departamento compartido", "Gran valor" y "La gran aventura".

Nuevo álbum de The Clash

1979 - La banda británica The Clash lanzó su tercer álbum de estudio llamado "London Calling" por parte de la empresa discográfica CBS Records y EPIC Records. Vendió cerca de dos millones de copias alrededor del mundo y algunas de sus canciones más importantes son "London calling", "Spanish bombs", "Lost in the supermarket" y "The Guns of Brixton".

Silvina Ocampo: de profesión poeta

1993 - Murió Silvina Inocencia Ocampo, quien fue una escritora, poeta y cuentista que es considerada como una de las más importantes del siglo pasado. Algunas de sus obras más importantes fueron "Las repeticiones", "Viaje olvidado", "Autobiografía de Irene", "La furia", "Las invitadas", "Cornelia frente al espejo" y "Y así sucesivamente".

Peter O'Toole: más conocido como Lawrence de Arabia

2013 - Murió Peter Seamus O'Toole, quien fue un actor irlandés que ha sido célebre por su interpretación como protagonista en la película "Lawrence de Arabia". Otras cintas en las cuales se destacó fueron "El robo al Banco de Inglaterra", "El último emperador", "El hombre de La Mancha", "El león en invierno", "La noche de los generales" y "La Biblia".