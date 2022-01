Benjamin Franklin: padre de la patria...estadounidense

1706 - Nació Benjamín Franklin, quien fue un científico, político e inventor estadounidense que es considerado como uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos. Como inventor es conocido por el pararrayos, las lentes bifocales, la armónica de cristal y la estufa Franklin, entre otros.

Benjamín Franklin y su invento: el pararrayos.

Al Capone: mafia en su máximo exponente

1899 - Nació Alphonse Gabriel Capone, quien fue un gángster estadounidense que tuvo una significativa presencia en las décadas de 1920 y 1930. Comenzó su carrera como delincuente en Brooklyn antes de mudarse a Chicago, donde se convirtió en la figura más importante del crimen por aquellos momentos.

¡Comenzó la ley seca!

1920 - En Estados Unidos se inició la denominada Ley Seca, la cual comprendía una prohibición de venta de bebidas alcohólicas, y tuvo lugar hasta diciembre de 1933. La misma fue establecida por la Enmienda XVIII a la Constitución de los Estados Unidos y derogada por la Enmienda XXI.

Tabaré Vázquez: pasión por el fútbol y la política

1940 - Nació Tabaré Ramón Vázquez Rosas, quien fue un abogado, dirigente deportivo y político uruguayo que llegó a ser presidente de su nación de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020. Además, se desempeñó como intendente de la ciudad de Montevideo, presidente del club Progreso y otros cargos.

Tabaré Vázquez, dos veces presidente de la nación.

Muhammad Alí: demoledor en el ring

1942 - Nació Cassius Marcellus Clay, más conocido como Muhammad Ali, quien fue un boxeador estadounidense campeón del mundo en la categoría pesos pesados. Algunos lo consideran como el mejor boxeador de todos los tiempos. Además fue campeón olímpico en los Juegos de Roma en 1960.

Indio Solari: Redondo y de ricota

1949 - Nació Carlos Alberto Solari más conocido como Indio Solari, quien es un músico y fundador de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, para luego continuar su carrera como solista. Algunas de sus canciones más destacadas son "Jijiji", "Un poco de amor francés" y "Mi perro dinamita".

Victoria en casa de Fangio

1954 - El piloto de automovilismo Juan Manuel Fangio ganó el Gran Premio de nuestro país en el inicio de aquella temporada. El triunfo fue logrado a bordo de una Maserati 250 F, en segundo lugar llegó el italiano Nino Farina en una Ferrari y tercero lo hizo el argentino José Froilán con otra Ferrari.

Jim Carrey: morisquetas y humor garantizados

1962 - Nació James Eugene Carrey más conocido como Jim Carrey, quien es un actor, humorista y cantante canadiense que ha sido distinguido con diversos premios. Algunas de sus películas más importantes son "Mentiroso mentiroso", "Ace Ventura", "La máscara", "Tonto y retonto" y "Yo, mi otro yo e Irene".

Jim Carrey en "La máscara".

Nuevo disco de Bob Dylan

1975 - El cantante estadounidense Bob Dylan publicó su decimoquinto álbum de estudio llamado "Blood on the Tracks" por parte de la compañía discográfica Columbia Records. Algunas de sus canciones más importantes son "Tangled up in Blue", "Simple Twist of fate" y "Meet me in the morning".

Osvaldo Zubeldía: dolor "pincharrata"

1982 - Murió Osvaldo Juan Zubeldía Chidichino, quien fue un jugador y entrenador que se desempeñó en Vélez, Boca, Atlanta y Banfield.y como entrenador dejó una gran huella en Estudiantes de La Plata donde ganó tres Copas Libertadores de América, una Intercontinental y una Interamericana.