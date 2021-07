Antonio Dellepiane: final de un intelectual

1939 - Murió Antonio Dellepiane, quien fue un abogado, historiador y escritor, que formó parte de la Comisión de Cárceles, dirigió el museo Histórico Nacional y escribió la tesis "Las causas del delito", que causó gran admiración de sus pares. Además, fue un gran investigador de los temas de criminalística.

Danny Glover: un actor de raza

1946 - Nació Danny Lebern Glover, quien es un actor, director y activista estadounidense, que además es embajador de buena voluntad de UNICEF. Entre sus películas destacadas figuran "Silverado", la saga de "Arma mortal", "Depredador 2", "Maverick", "2012" y "Jumanji: el siguiente nivel".

Junto a Mel Gibson en "Arma mortal".

William Dafoe: carrera exitosa

1955 - Nació William Dafoe, quien es un actor de cine y teatro estadounidense, que fue nominado cuatro veces al Premio Oscar pero nunca pudo obtenerlo. Sus películas más destacadas son "Pelotón", Mississipi en llamas", "El cuerpo del delito", "El paciente inglés", "El hombre araña" y "El aviador".

Ulises Butrón: un grande entre grandes

1961 - Nació Ulises Butrón, quien fue un músico, guitarrista, cantante y productor, que formó parte de la banda Soda Stereo en sus inicios y luego de Metrópoli, Además, formó parte de las agrupaciones de Fito Páez, Miguel Mateos y Luis Alberto Spinetta. También estuvo en La Guardia del fuego.

Emilio Butragueño: un "buitre" al acecho

1963 - Nació Emilio Butragueño, quien es un ex futbolista y dirigente español que hoy es uno de los directivos del club Real Madrid. Se desempeñó como jugador en Castilla, Real Madrid y Atlético Celaya de México, además de jugar en la selección de su país.Ganó seis ligas locales y dos copas UEFA (hoy Europa League).

Emilia Butragueño, un goleador voraz.

Dolores Barreiro: modelo de conducción

1975 - Nació Dolores Barreiro, quien es una modelo y conductora de televisión, de hecho, los programas que condujo fueron "El rayo", "Popstars", "Conecta2", "Planetario", "Bailando por un sueño" y "Noches Fashion TV". En tanto, por cuatro años desfiló en las pasarelas más importantes de nuestro país.

Silvio Romero: con el gol en la sangre

1988 - Nació Silvio Ezequiel Romero, quien es un futbolista que se desempeñó en conjuntos como Instituto, Independiente, Lanús, Stade Rennais de Francia, Jaguares de Chiapas y América de México. En tanto, se adjudicó la Copa Sudamericana con Lanús en 2013 y la Suruga Bank con el "rojo" en 2018.

Silvio Romero, el gol es su obsesión.

Manuel Delledone: partida de un escritor

1990 - Murió Manuel Puig Delledonne, quien fue un escritor que cobró gran relevancia por sus obras, entre las cuales se destacan "Boquitas pintadas", "El beso de la mujer araña", "Pubis angelical", "Sangre de amor correspondido", "Cae la noche tropical" y "The Buenos Aires affair".

Selene Gómez: una voz angelical

1992 - Nació Selena Marie Gómez, quien es una cantante, compositora, actriz, productora de televisión y diseñadora de moda estadounidense, que hoy es una de la figuras influyentes de la juventud internacional. Algunos de sus temas destacados son "Trust in me", "Naturally" y "Falling down".

Dennis Farina: otro duro que se fue

2013 - Murió Dennis Farina, quien fue un actor de cine y televisión estadounidense, que es conocido por realizar papeles actorales como policía o mafioso. Entre sus películas más destacadas figuran "Código de silencio", "Rescatando al soldado Ryan", "Aquel viejo sentimiento" y "Snatch".

Dennis Farina, entre policías y mafiosos.

Día Mundial del Cerebro

2014 - La Federación Mundial de Neurología (WFN) propuso que cada 22 de julio se festeje el Día Mundial del Cerebro. Esta fecha tiene el fin de concientizar acerca de los cuidados de este órgano tan importante y de las enfermedades silenciosas que pueden destruirlo.