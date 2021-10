Fundación de Chivilcoy

1854 - En la provincia de Buenos Aires se fundó la ciudad de Chivilcoy por parte de Valentín Fernández Coria, la localidad tiene una población de más de 55 mil habitantes y es uno de los sitios más particulares de la región. Su economía se basa en la agricultura y la gandería. Además, desde el 2016 comenzó a ser reconocida como "La Capital Provincial del Teatro".

Curly Howard: genio del humor

1903 - Nació Jerome Lester "Jerry" Horwitz más conocido como Curly Howard, quien fue un actor y comediante estadounidense que es mundialmente conocido por ser uno de los integrantes de "Los tres chiflados", grupo que integró con sus hermanos Moe Howard y Shemp Howard, y su amigo Larry Fine hasta la década del 40.

Curly Howard, el corazón de "Los tres chiflados".

Juan Carlos Lorenzo: al maestro con cariño

1922 - Nació Juan Carlos Lorenzo, quien fue un futbolista y entrenador argentino que como jugador se desempeñó en Chacarita, Boca, Quilmes, Sampdoria, Nancy de Francia, Atlético de Madrid, Mallorca y Rayo Vallecano. Como técnico dirigió en varias instituciones pero se destaca el haber conquistado dos Copas Libertadores y una Intercontinental con Boca Juniors.

Juan Carlos Lorenzo dejó una gran marca en nuestro fútbol.

Lev Yashin: la "araña negra"

1929 - Nació Lev Ivanovich Yashin, quien fue un futbolista soviético considerado por muchos como el ”mejor portero en la historia del fútbol“, además de ser el único arquero que ha conseguido el Balón de Oro en 1963. Se desempeñó en el Dínamo de Moscú y la selección nacional, con la que se adjudicó la Eurocopa de 1960 disputada en Francia.

Lev Yashin, entre los mejores de la historia.

Fundación de Cutral Có

1933 - En la provincia de Neuquén se fundó la ciudad de Cutral Có por parte del doctor Victor E. Zani, el único médico que llegaba a prestar servicios hasta allí. Tiene una superficie de 81 kilómetros cuadrados y una población superior a los 36 mil habitantes. Su economía se basa en la industria petrolera, además de centrarse en la actividad agrícola y vitivinícola.

José Larralde: canto al folclore

1937 - Nació José Teodoro Larralde Saad, quien es un cantautor de la música folklórica más autóctona, referente de la música popular nacional. Entre sus creaciones se destacan "Cimarrón y tabaco", "De hablarle a la soledad" y "Un viento de aquel lao". Recibió el Premio Konex de Platino como el mejor cantante masculino de folklore de la década del 90 en nuestro país.

Christopher Lloyd: ¡Para todos, el Doc!

1938 - Nació Christopher Alan Lloyd, quien es un actor estadounidense que es conocido por sus papeles como el Doc Emmett Brown en la trilogía de "Volver al futuro", Fester Addams en "La familia Addams" y el Juez Doom en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. Otras cintas en las cuales participó fueron "No soy un asesino serial", "Piraña 3D" y "Mi marciano favorito".

Juan Domingo Perón y Eva su unen para siempre

1945 - Se casaron en la localidad bonaerense de Junín Juan Domingo Perón y la entonces actríz Eva Duarte, a solo una semana de aquel 17 de octubre que fuera puesto en libertad en el denominado "Día de la Lealtad". La relación entre ambos había comenzado en el Luna Park, el 22 de enero de 1944 en una jornada para recaudar fondos por el terremoto de San Juan.

Monumento a la belleza natural

1954 - Se creó el Parque Nacional Chaco por medio de la Ley 14.366 sobre la zona más oriental del monte chaqueño, con el objetivo de proteger la selva, vegetación, lagunas, palmares, quebrachos y lapachos que le dan un toque característico al sitio. Posee casi 15 mil hectáreas y en 1990, bajo un decreto se designó como reserva natural estricta a un sector del territorio.

Contacto con la naturaleza.

Nuevo disco de Kate Perry

2013 - Se lanzó al mercado el tercer álbum de estudio de la cantante estadounidense Kate Perry llamado "Prism", que fue lanzado por el sello discográfico Capitol. Según el reporte anual de ventas, el disco vendió 5.8 millones de unidades en 2013 y algunas de sus canciones más destacadas fueron "Roar", "Birthday", "This Is How We Do" y "Walking on Air".