Invasión a la Islas Malvinas

1833 - Sin declaración de guerra, el Reino Unido se apoderó de las islas Malvinas en nombre de Su Majestad Británica. A pesar de estar en relaciones de paz con la Confederación Argentina, Inglaterra, con dos buques de guerra desalojaron a la guarnición argentina de Puerto Soledad. Desde entonces, las islas han estado bajo ese dominio extranjero.

John Tolkien: el señor de los anillos

1892 - Nació John Ronald Reuel Tolkien, quien fue un lingüista, poeta, profesor universitari. y escritor sudafricano que es conocido principalmente por ser el autor de las novelas clásicas de fantasía heroica "El hobbit", "El Silmarillion" y "El Señor de los Anillos". Otras obras que escribió fueron "Los hijos de Húrin" y "La historia de la Tierra Media".

Fundación de Lanús

1915 - Se fundó el Club Atlético Lanús, al unirse los dos populosos clubes de la zona: Club Social Progreso y Lanús United. El "granate" es uno de los habituales animadores de la Primera División, ha jugado 67 temporadas en la máxima categoría, se adjudicó dos torneos, una Copa Conmebol, Sudamericana, Supercopa Argentina y Copa Bicentenario.

Daniel Toro: con el folclore en la piel

1941 - Nació Daniel Toro, quien es un cantante, compositor y folklorista que es considerado uno de los cantautores más importantes de toda la historia del folclore nacional. Algunas de sus canciones más destacadas son "Zamba para olvidar", "Mi mariposa triste", "Este Cristo americano", "Nostalgia mía", "Mi principito", "El antigal" y "Zamba de tu presencia".

Victoria Principal: "Dallas" la llevó a la gloria

1950 - Nació Victoria Principal, quien es una actriz estadounidense que es muy conocida por su papel como Pamela Barnes Ewing, "Pam", en la serie "Dallas", que fuera emitida entre 1978 y 1987. Algunas películas en las cuales se destacó son "Terremoto", "I Will, I Will... For Now", "The Life and Times of Judge Roy Bean" y "Vigilante force".

Mel Gibson: icono de Hollywood

1956 - Nació Mel Columcille Gerard Gibson, quien es un actor, productor y director de cine australiano que se adjudicó dos Premios Oscar, ambos por la película "Corazón valiente" (1995) como mejor director y mejor película. Otras cintas en las cuales se destacó son "Arma mortal", "Mad Max", "Maverick", "Eternamente joven" y "El patriota".

Michael Schumacher: Rápido como el viento

1969 - Nació Michael Schumacher, quien es un ex piloto de automovilismo alemán que llegó a ser campeón mundial de la Fórmula 1 en siete veces: dos con la escudería Benetton en 1994 y 1995, y cinco con Ferrari entre 2000 y 2004. Además, ha sido subcampeón en 1998 y 2006, tercero en 1992, 1996 y 2005, cuarto en 1993 y quinto en 1999.

Antonio Birabent: hijo de tigre

1969 - Nació Antonio Birabent, quien es un actor, periodista y músico que se abrazó a la música desde pequeño ya que es hijo del cantante Moris. Algunas de sus películas más importantes son "Tango Feroz: La leyenda de Tanguito", "Pequeños milagros", "Tres deseos" y "Un mundo seguro". En tanto, algunos discos son "Todo este tiempo" y "Tiempo y espacio".

Greta Thunberg: alma ecologista

2003 - Nació Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, quien es una activista medioambiental sueca que ha centrado su joven vida en los riesgos planteados por el calentamiento global. Cabe destacar, que por su obra Thunberg ha recibido un fuerte apoyo y abundantes críticas por su trabajo de parte de políticos y prensa.

Primer Rally Dakar en Sudamérica

2009 - Se llevó a cabo la primera edición del Rally Dakar en Sudamérica, luego de haberse suspendido el año anterior por amenazas terroristas de Al Qaeda. Esta edición arrancó en la ciudad de Buenos Aires, con destino a la ciudad chilena de Valparaíso y nuevamente regresando a Buenos Aires. Se corrió hasta el 18 de enero, atravesando 9500 kilómetros.