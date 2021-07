Fundación de Córdoba

1573 - El conquistador español Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de la Nueva Andalucía (hoy llamada Córdoba), a orillas del río Suquía, en un sitio llamado Quizquizacate por los lugareños. Tiene una superficie de 576 kilómetros cuadrados y una población de casi un millón y medio de habitantes, siendo uno de las más amplias del país.

Córdoba, el corazón del país.

Blanca Podestá: actriz de raza

1887 - Nació Blanca Podestá, quien fue una actriz y productora de cine y teatro, que venía de una familia de prolíficos artistas. Entre sus películas destacadas figuran "Sendas cruzadas", "Manuelita Rosas" y "Camila Ogorman". Algunas de sus obras son "Algunos recuerdos de mi vida artística", entre otras.

Frida Kahlo: símbolo de la transgresión

1907 - Nació Magdalena Carmen Frida Kahlo, quien fue una pintora mexicana que dejó una huella grande en el mundo artístico. Algunas de sus obras más trascendentes son "Dos desnudos en un bosque", "Diego en mi pensamiento", "Mi abuelos, mis padres y yo" y "El venado herido", entre otras.

Frida Kahlo quedó inmortalizada en sus obras.

Bill Halley: padre del rock and roll

1925 - Nació William John Clifton "Bill" Haley, quien fue un músico estadounidense que es considerado como uno de los fundadores del rock and roll, siendo el líder grupo "Bill Haley y sus cometas" teniendo hits musicales como "Rock around the clock" y "See you later, alligator", entre otros.

Gerardo Romano: actor de trayectoria

1946 - Nació Gerardo Romano, quien es un abogado y actor de cine, teatro y televisión, que es un referente en el cine nacional. Entre sus películas más destacadas figuran "Atrapadas", "El año del conejo", "Yo, la peor de todas", "Nada por perder", "Me casé con un boludo" y "La cordillera", entre otras.

Gerardo Romano, un clásico de nuestro cine.

Sylvester Stallone: creador de éxitos

1946 - Nació Sylvester Stallone, quien es un actor, guionista, productor y director de cine estadounidense, que es uno de los símbolos de Hollywood. Entre sus películas más destacadas figuran la saga de "Rocky" y "Rambo", además de "Tango y Cash", "Asesinos" y "El demoledor", son algunas de sus intervenciones.

Indepedencia de Malawi

1964 - Nyasalandia se independizó del dominio británico y se transformó en un país independiente y hoy es llamado Malawi, una nación ubicada en África. Este país tiene una superficie de más 118 mil kilómetros cuadrados, una población de más de 16 millones de habitantes y su economía se basa en la agricultura.

Louis Armstrong: trompetas de luto

1971 - Murió Louis Armstrong, quien fue un trompetista y cantante de jazz estadounidense, que es una de las grandes figuras de éste género musical. Entre sus principales discos figuran "Ambassador satch", "Louis and the angeles", "The five pennies" y "Disney songs the satchmo way", entre otros.

Louis Armostrong, el gran trompetista universal.

Hallaron restos del Che Guevara

1997 - En la localidad boliviana de Vallegrande fueron encontrados en una fosa común, los restos del revolucionario argentino, Ernesto "Che" Guevara, quien fuera abatido en la década del 60. El 12 de julio de ese mismo año, el cuerpo fue llevado a Cuba donde recibió un homenaje en la ciudad de Santa Clara.

Bernardo Gandulla: en el nombre del gol

1999 - Murió Bernardo José Gandulla, quien fue un futbolista y entrenador, que como jugador se desempeñó en Ferro, Vasco da Gama, Boca y Atlanta, ganando tres títulos con el conjunto "xeneize". Como técnico lo hizo de forma interina en el equipo de la ribera. Jugó un partido para la selección nacional.