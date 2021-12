Se venera la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, dogma que sostiene la creencia de que María estuvo libre de todo pecado desde el primer instante de su concepción, y tal es así que en esta fecha se venera a la Inmaculada Concepción, patrona en numerosas Diócesis, ciudades, parroquias y capillas de nuestro país.

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

Combate naval en las Islas Malvinas

1914 - Se produjo en la zona sur de nuestro continente la "Batalla de las Islas Malvinas" correspondiente a la Primera Guerra Mundial, y el combate terminó con victoria británica y, destruida la flota alemana y muerto su mejor comandante: el conde Maximilian von Spee, el resultado decantó la campaña de ultramar del lado de los Aliados en el mar.

Sammy Davis Jr.: estrella de la época dorada

1925 - Nació Sammy George Davis, Jr., quien fue un actor, bailarín, comediante y cantante estadounidense que formó parte del "Rat Pack" que dentro de sus miembros contaba con Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford y Joey Bishop. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Ocean 's Eleven", "3 Sargents", "Robin y las 7 Campanas" y "Un hombre llamado Adam".

Sammy Davis, grande entre grandes.

David Carradine: Kung Fu o Kill Bill

1936 - Nació John Arthur Carradine más conocido como David Carradine, quien fue un actor estadounidense que fue célebre por su trabajo en la serie de televisión "Kung Fu" y la película "Kill Bill". Otras cintas en las cuales se destacó fueron "El huevo de la serpiente", "Forajidos de leyenda", "Esta tierra es mi tierra", "Río abajo", "Karate cop" y "Medium".

Jim Morrison: las "puertas" de la poesía

1943 - Nació James Douglas "Jim" Morrison, quien fue un poeta y cantante estadounidense, líder de la banda de rock The Doors que es considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo pasado. Algunas de sus canciones más importantes fueron "Moonlight Drive", "The end", "Light my fire", "Waiting for the sun", "Strange days" y "Touch me".

Jim Morrison, mezcla de poema y canto.

Kim Basinger: belleza y carisma asociadas

1953 - Nació Kimila Ann Basinger más conocida como Kim Basinger, quien es una actriz, modelo y productora estadounidense que ha recibido diversas distinciones. Algunas de sus películas más importantes son "Nueve semanas y media", "Batman", "Nunca digas nunca jamás", "La sombra de la sospecha", "Gente que conozco", "Soñé con África" y "Nadine".

Sinead O'Connor: su religión es la música

1966 - Nació Sinéad Marie Bernadette O'Connor, quien es una cantautora irlandesa que se adjudicó un Premio Grammy y que en 2017 cambió su nombre a Magda Davitt y en 2018, tras convertirse al Islam, pasó a llamarse Shuhada' Davitt. Algunas de sus canciones más destacadas son "Nothing Compares 2 U", "You Do Something to Me", "Mother" y "Come talk to me".

Cristian Castro: de tal palo...

1972 - Nació Christian Sainz Castro, quien es un cantante y actor mexicano que comenzó su carrera artística desde muy pequeño, ya que viene de una familia de reconocidos artistas. Algunas de sus canciones más destacadas son "Vuelveme a querer", "Nunca voy a olvidarte", "Si tú me amaras", "Mi vida sin tu amor", "Angel", "Verónica" y "Volver a amar".

John Lennon: el día que mataron a la música

1980 - En la ciudad estadounidense de Nueva York, un sujeto de nombre Mark Chapman asesinó de cinco disparos a John Lennon, ex integrante de la banda británica de rock The Beatles. El ataque tuvo lugar en la entrada del edificio donde residía el músico cuando regresaba con su esposa Yoko Ono de la sucursal de los estudios de grabación Record Plant.

Tragedia de Alianza Lima

1987 - En la ciudad peruana de Lima, cayó un avión al Océano Pacífico teniendo entre sus pasajeros al equipo de fútbol profesional Club Alianza Lima. El saldo dejó 43 muertos y un sólo sobreviviente: el piloto Edilberto Villar Molina. El informe de la Marina de Guerra señaló que la aeronave tenía fallas técnicas y que el piloto carecía de experiencia para realizar vuelos nocturnos.