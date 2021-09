León Tolstoi: de Rusia con mucho talento

1828 - Nació Lev Nikoláievich Tolstói más conocido como León Tolstói, quien fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. A pesar de ser nominado varias veces para recibir el Premio Nobel de Literatura y La Paz, nunca pudo obtenerlo. Sus obras más destacadas fueron “La Guerra y la Paz” y “Ana Karenina”.

León Tolstoi, creador de "La Guerra y la Paz".

Otro estado para la Confederación

1850 - El estado de California fue admitido como el número 31 de Estados Unidos. Con más de 37 millones de habitantes es el estado más poblado y con 423 970 kilómetros cuadrados, es el tercero más extenso, por detrás de Alaska y Texas. Las principales actividades económicas de dicha región son la agricultura, el ocio, la energía eléctrica y el turismo.

Fundación del Levante

1909 - En la ciudad española de Valencia se fundó el Levante Unión Deportiva que nació de la fusión del Levante Fútbol Club y el Gimnástico Fútbol Club. Disputó 15 temporadas en la Primera División y su mejor colocación fue el sexto puesto en 2011/2012. Su estadio se llama Ciutat de Valencia y tiene una capacidad para más de 26 mil espectadores.

Uno de los pequeños equipos de la ciudad de Valencia.

Nació Río Tercero

1913 - En la provincia de Córdoba se fundó la localidad de Río Tercero, que cuenta con una población de 46 800 habitantes y tiene una superficie de 22 kilómetros cuadrados. La localidad conforma uno de los polos fabriles químicos más importantes del país, aunque también su economía se basa en el cultivo de la soja, maíz, sorgo, y el trigo.

Voto femenino: logro que equiparó los géneros

1947 - Se promulgó en nuestro país la ley 13.010 (también conocida como la Ley Evita) que reconoce el sufragio universal, el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas. La misma fue aprobada durante el gobierno de Juan Domingo Perón y se puso en vigencia por primera vez en las elecciones presidenciales de 1951.

Hugh Grant: un inglés en Nueva York

1960 - Nació Hugh John Grant, quien es un actor y productor británico que recibió un Premio Globo de Oro por mejor actor en la película “Cuatro bodas y un funeral” de 1994. Otras filmaciones en las cuales se destacó fueron “Un lugar llamado Notting Hill”, “El diario de Bridget Jones”, “Mickey ojos azules”, “Hechizo en la India” y “Sentido y sensibilidad”.

Adam Sandler: talento al servicio del humor

1966 - Nació Adam Richard Sandler, quien es un actor, productor, músico y comediante estadounidense y es considerado como una de las estrellas actuales de Hollywood, de hecho, sus películas han recaudado dos mil millones de dólares. Algunas de ellas son “Un papá genial”, “Click”, “Jack and Jill”, “Pixeles”, “Gente divertida” y “Spanglish”.

Adam Sandler junto a Jennifer Aniston.

Michael Bublé: una voz única y romántica

1975 - Nació Michael Steven Bublé, quien es un cantante, compositor y actor canadiense que ganó cuatro Premios Grammy y otras distinciones por su música. Sus principales discos son “It is time”, “Call me irresponsible”, “To be Loved”, “Nobody but me”, “Crazy love” y “Chirstmas”. Participó en películas como “Totally blonde” y “The snow walker”.

Julieta Díaz: de lo nuestro, lo mejor

1977 - Nació Julieta Díaz Hermida, quien es una actriz de cine, televisión y teatro que es destacada por sus diversas producciones cinematográficas nacionales. Algunas de sus películas más destacadas son “El fútbol o yo”, “No soy tu mami”, “Corazón de león”, “Derecho de familia”, “Dos más dos”, “Negro Buenos Aires” y “Maradona, la mano de Dios”.

Julieta Díaz, una actriz que sigue en ascenso.

Ricardo Balbín: otro líder que nos dejó

1981 - Murió Ricardo Balbín, quien fue un político y abogado, que se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ha sido una de las figuras más notables de la Unión Cívica Radical (UCR), partido político cuyo comité nacional presidió desde 1959 hasta su muerte. Además, fue candidato a presidente de la Nación en 1951, 1958 y las dos elecciones de 1973.