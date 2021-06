Fundación de Cartagena de Indias

1533 - El conquistador español Pedro de Heredia fundó la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, que es destaca por ser una región turística y cultural. Posee una superficie de 609 kilómetros cuadrados y una población que apenas supera el millón de habitantes. Además, se caracteriza por seguir conservando su estilo tradicionalmente colonial.

Cartagena de Indias, una bella y colonial ciudad.

Otro estado de la Confederación

1792 - El estado de Kentucky fue admitido por Estados Unidos como el miembro número 15 y aunque el centro de su actividad económica son la manufactura de productos industrializados y el turismo, buena parte del estado es predominantemente rural, con la agricultura como principal fuente de ingresos. Tiene una superficie de 104 mil kilómetros cuadrados.

Niní Marshall: estrella de nuestro espectáculo

1903 - Nació Marina Esther Traveso, más conocida como Niní Marshall, quien fue una actriz, comediante y guionista, reconocida como una de las mejores en su género. Ha ganado una gran cantidad de premios en su trayectoria, entre ellos tres Premios Martín Fierro. Entre sus películas destacadas figuran "Cándida, la mujer del año" y "Hay que educar a Niní", entre otras.

Fundación de Talleres

1906 - En la localidad bonaerense de Remedios de Escalada se fundó el club Talleres, y como solía suceder con los equipos "ferroviarios", fueron trabajadores de origen inglés los que dieron inicio a la vida del equipo rojo y blanco. Jugó en la Primera División por ocho años y el resto de su trayectoria lo hizo en tres divisionales del ascenso.

Talleres de Escalada, un animador del ascenso.

Tercer Censo Nacional

1914 - Se llevó a cabo en nuestro país el Tercer Censo nacional bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, que arrojó un dato de casi 8 millones de personas habitando en la nación en aquel entonces. Los distritos con más población fueron: algo más de 3 millones y medio de personas en Capital Federal y Buenos Aires, Santa Fe con 900 mil habitantes y Córdoba con 735 mil.

Nació el "Tomba"

1921 - En la ciudad de Mendoza se fundó Godoy Cruz, con el nombre de Club Sportivo Godoy Cruz, aunque adoptó su actual nombre el 26 de septiembre de 1930, luego de fusionarse con el Club Bodega Antonio Tomba, entidad que fue fundada en 1899 por los obreros de la histórica bodega con el auspicio de Don Antonio Tomba.

Marylin Monroe: símbolo sexual

1926 - Nació Norma Jeane Baker, más conocida como Marylin Monroe, quien fue una modelo y actriz estadounidense, considerada como un símbolo sexual de la industria cinematográfica. Ganó dos Globos de oro y sus principales cintas fueron "Vidas rebeldes", "Una Eva y dos Adanes", "Los caballeros las prefieren rubias" y "El multimillonario", entre otras.

Marylin Monroe, seducción a flor de piel.

Abel Balbo: depredador en el área

1966 - Nació Abel Balbo, quien es un ex futbolista nacional que se desmpeñó en equipos como Newells, Boca Juniors, Roma, River, Udinese, Parma y Fiorentina, además de disputar varios encuentros con la selección nacional. Ganó cuatro títulos en Italia y uno con el equipo rosarino, además de disputar tres mundiales y dos Copas América con Argentina.

Otro disco de The Beatles

1967 - El grupo británico The Beatles sacó a la venta su octavo disco llamado "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", que fue lanzado al mercado por la empresa discográfica Emi Studios y Regent Sound Studios en Londres. Entre sus canciones más recordadas figuran "Within You Without You", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" y "When I'm Sixty-Four", entre otras.

Otra joya de los "cuatro de Liverpool".

Comenzó el Mundial 1978

1978 - Dió comienzo la undécima edición de la Copa del Mundo en Argentina, con la participación de 16 naciones de todo el mundo. El campeón de esta cita ecuménica fue el local que venció en la final a Holanda por 3 a 1, en tanto, el tercer puesto quedó en manos de Brasil que derrotó a Italia por 2 a 1.