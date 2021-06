Nuevo Papado

1846 - Comenzó el pontificado de Giovanni María Mastai Ferretti, adoptando el nombre de Pío IX y cuyo tiempo como Papa duró hasta 1878, siendo el segundo período más largo de la historia de la iglesia. En tanto, el papa Juan Pablo II lo beatificó en septiembre de 2000, aunque la misma fue controvertida y criticada por judíos y cristianos.

Pío IV tuvo un largo papado en el Vaticano.

Stan Laurel: parte de una dupla mágica

1890 - Nació Arthur Stanley Jefferson, más conocido como Stan Laurel, quien fue un escritor, director y actor británico de cine cómico, del dúo "El Gordo y el Flaco" (junto a Oliver Hardy). Participó en varias películas del cine mudo y sonoras. Entre sus filmaciones más destacadas figuran "The lucky dog", "Nuts in May" y "Robinsones atómicos", entre otras.

José Amalfitani: corazón "fortinero"

1894 - Nació José Amalfitani, quien fue un dirigente deportivo y maestaro mayor de obras, que se destacó por ser el presidente del club Vélez Sársfield por 30 años, dividido en dos períodos: de 1923 a 1925 y de 1941 a 1969. Su pasó por el "fortinero" ha sido tan determinante que el estadio lleva su nombre a modo de homenaje por las obras realizadas.

José Amalfitani es la historia de Vélez Sársfield.

Jairo: un canto al amor

1949 - Nació Mario Rubén González, más conocido como Jairo, quien es un cantautor considerado como una de las mejores voces de nuestro país. Interpretó cerca de 800 canciones en castellano, francés e italiano. Entre sus producciones se destacan "Nuestro amor será un himno", "Por si tú quieres saber", "Amor de cada día" y "Para verte feliz", entre otras.

Roberto Durán: simplemente "mano de piedra"

1951 - Nació Roberto "Mano de Piedra" Durán Samaniego, quien es un boxeador panameño y es considerado como uno de los mejores peso ligero de todos los tiempos. Fue campeón del mundo y se destacan memorables peleas como cuando enfrentó a Sugar Ray Leonard con quien combatió en varias ocasiones, Marvin Hagler, Jorge "locomotora" Castro y Héctor Camacho.

Roberto Durán y un clásico frente a Leonard.

María Graña: tanguera de ley

1953 - Nació María Graña, quien es una cantante de tangos considerada como una de las mejores cantantes femeninas de nuestro país en éste género. Se adjudicó varios premios Carlos Gardel y Kónex, y algunas de sus canciones más importantes son "Y nunca más tu amor", "Canción desesperada", "Garras" y "Flor de lino", entre otras.

Bombardeo en Plaza de Mayo

1955 - En la ciudad de Buenos Aires, la Armada Argentina bombardeó y ametralló con aviones la Plaza de Mayo en un frustrado intento de golpe de Estado contra el presidente Juan Domingo Perón. El ataque dejó un saldo de más de 300 muertos y unos 2000 heridos. A los pocos meses, el primer mandatario tuvo que dejar el poder y se instauró la Revolución Libertadora.

María del Carmen Valenzuela: talento bien argentino

1956 - Nació María del Carmen Valenzuela, quien es una actriz de cine, teatro y televisión que participó de destacadas películas, series y obras de teatro. Entre sus filmaciones más importantes figuran "Argentino hasta la muerte", "Un argentino en Nueva York", "Sucedió en el internado", "Subí que te llevo" y "Corazón contento", entre otras.

Estreno de "Psicosis"

1960 - En los cines de Estados Unidos se estrena la reconocida película "Psicosis", de Alfred Hitchcock, que alcanzó un exitoso número de asistentes y hasta el día de hoy sigue siendo un exponente del terror y suspenso. En tanto, la cinta recibió cuatro nominaciones a los Premios Oscar, pero a pesar de ello, no pudo quedarse con ninguna estatuilla.

Un clásico de terror y suspenso.

Reginald Denny: multifacético británico

1967 - Murió Reginald Denny, quien fue un actor de cine, teatro y televisión británico que además fue campeón de boxeo en su nación y piloto de avión en la Primera Guerra Mundial. Entre sus películas más destacadas figuran "El pequeño ministro", "Ana Karenina", "Vidas privadas", "Cuatro hombres y un jugador" y "Romeo y Julieta", entre otras.