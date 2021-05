Fundación de Montreal

1642 - Un grupo misionero, compuesto por cerca de 50 personas, desembarcó en la isla y construyó un fuerte, estableciendo la Villa María de Montreal, ciudad canadiense de Montreal como se la conoce hoy y que es uno de los principales centros industriales, comerciales y culturales de aquella nación.

Montreal, una belleza canadiense.

Combate de Montevideo

1814 - Se llevó adelante el Combate de Montevideo, en el cual la flota nacional al mando del almirante Guillermo Brown vence a la escuadra realista que dominaba hasta ese momento las aguas del Río de la Plata. La victoria significó la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo, y cada 17 de mayo se celebra el Día de la Armada Argentina.

Dennis Hooper: actor de raza

1936 - Nació Dennis Hooper, quien fue un actor, director de cine, realizador, fotógrafo y artista estadounidense, que es considerado uno de los actores y cineastas más icónicos e influyentes del cine. Dos veces fue nominado al Premio Oscar pero no pudo ganarlo. Entre sus películas más recordadas figuran "Rebelde sin causa" y "Apocalipsis now", entre otras.

Luca Prodan; parte de nuestro rock

1953 - Nació Luca Prodan, quien fue un músico italiano que formó el grupo de rock nacional Sumo. Es uno de los grandes emblemas del rock nacional, sobre todo en la década del 80. Entre sus canciones más recordadas figuran "La rubia tarada", "El ojo blindado", "El Abasto", "Estallando desde el océano" y "Los viejos vinagres", entre otras.

Sugar Ray Leonard: campeón de campeones

1956 - Nació Sugar Ray Leonard, quien fue un boxeador estadounidense que se convirtió en el primero en la historia del boxeo profesional que logró títulos mundiales en cinco categorías, y además es considerado uno de mejores, más populares y exitosos boxeadores de todos los tiempos junto a glorias como Cassius Clay o Tommy Hearns.

Gran combate con Marvin Hagler.

Marcelo Loffreda: dirigiendo "pumas"

1959 - Nació Marcelo Loffreda, quien es un ex jugador y entrenador de rugby, que estuvo al frente de la selección nacional "Los Pumas" por un espacio de siete años logrando llegar a las semifinales del Mundial en Francia 2007, donde llegar al tercer lugar. Como jugador se desempeñó en el San Isidro Club donde jugó toda su carrera.

Máxima Zorreguieta: reina de corazones

1971 - Nació Máxima Zorreguieta, quien es la actual reina consorte de los Países Bajos por su matrimonio en 2002 con el rey Guillermo Alejandro, siendo la segunda consorte de un soberano de Europa nacida en Latinoamérica, después de la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo de origen cubano.

Darío Benedetto: en el nombre del gol

1990 - Nació Darío Benedetto, quien es un futbolista que se desempeñó en equipos como Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy, Boca, Xolos de Tijuana, América de México y Olympique de Marsella. Además, jugó algunos encuentros para la selección argentina en eliminatorias y amistosos.

Darío Benedetto, sinónimo de gol.

Ladislao Kubala: gloria "azulgrana"

2002 - Murió Ladislao Kubala, quien fue un ex jugador y entrenador húngaro, que jugó en equipos como Ganz Torna, Ferencvaros y Vasas de Hungría, Bratislava de Checoslovaquia, Español y Barcelona de España, Zurich de Suiza y Toronto Falcons de Canadá. Como entrenador lo hizo en varios equipos europeos y las selecciones de Paraguay y Arabia.

Donna Summer: una voz única

2012 - Murió Ladonna Gaines, más conocida como Donna Summer, quien fue una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, que fue una pionera de la música disco de las décadas del 70 y 80. Ganó cinco Premios Grammy y sus canciones más destacadas son "On the radio", "Love to love you baby" y "Bad girls", entre otras.