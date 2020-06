1613 - Se fundó la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que es la más antigua de nuestro país y una de las primeras de América. Con el apoyo del obispo Hernando de Trejo y Sanabria, se iniciaron los estudios superiores, aunque sin autorización para conceder títulos de grado.

1764 - Nació José Gervasio Artigas, quien fue un militar y estadista uruguayo que participó en las guerras de la independencia de las provincias del Río de la Plata. Es el máximo prócer que tiene la nación "charrúa" ya que fue una piedra fundamental del federalismo en ambas orillas del río de la Plata.

Artigas, el patrono de Uruguay.

1846 - En la ciudad estadounidense de New Jersey se llevó a cabo el primer juego de béisbol moderno de la historia, en un encuentro jugado entre New York Knickerbockers y New York Club. El primer equipo ideó un conjunto de veinte reglas (en 1845) que se convirtieron en la base de este deporte.

1884 - Murió Juan Bautista Alberdi, quien fue un abogado, economista, político, diplomático, escritor y músico que es considerado el autor intelectual de la Constitución Nacional. Además, perteneció a la Generación del 37 junto a Juan María Gutiérrez, José Mármol y Miguel Cané, marcando una época.

Alberdi marcó la Generación del 37.

1899 - En la provincia de Río Negro, se fundó la localidad de Catriel que está ubicada sobre la margen derecha del río Colorado y limita con la provincia de la Pampa. Tiene una población cercana a los 18 mil habitantes y antiguamente era una colonia agrícola ganadera para pasar a ser una de extracción de petróleo.

1945 - En la mina El Teniente de Chile se produjo la llamada "Tragedia del humo", el cual es considerado el mayor accidente ocurrido en una mina metalífera a nivel mundial, que dejó el saldo de 355 muertos que perecieron por la asifixia. Se cree que un incendio inicial fue el causante del siniestro.

Más de 300 muertos en la mina.

1961 - Kuwait declaró su independencia de Inglaterra tras varias décadas de dominio, de hecho, fue uno de los primeros países árabes en hacerlo aunque esta declaración fue combatida por Irak hasta 1963. Es una de las naciones más productoras de petróleo en el mundo y fue blanco de invasiones.

1962 - Nació Paula Abdul, quien es una cantante y coreógrafa estadounidense que tuvo una exitosa carrera en las décadas del 80 y 90. Entre sus principales canciones figuran "Straight up", "Opposites attract" y "Rush rush", entre otras. También conformó el jurado del programa de talentos "American idol".

Paula fue un símbolo en los 80.

1964 - Nació Alexander Boris Johnson, quien es un periodista y político estadounidense aunque se nacionalizó inglés por su descendencia. En la actualidad es el primer ministro británico, tras asumir en 2019 como líder del Partido Conservador. Además fue alcalde de Londres por ocho años.

1967 - Nació Araceli González Monteferrario, quien es una actriz, modelo y presentadora televisiva, que ganó el Premio Martín Fierro en 1995 por su participación en la telenovela "Nano". Entre sus películas más destacadas figuran "Alma mía" y "Un día en el paraíso", entre otras.