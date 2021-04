Joan Miró: artista de primera línea

1893 - Nació Joan Miró, quien fue un escultor, grabador, pintor y ceramista español, que es considerado como uno de los grandes representantes del surrealismo. Sus pinturas más destacadas fueron "Manos volando hacia las constelaciones", "La casa de la palmera" y "Bailarina española", entre otras.

Adolf Hitler: el "fuhrer" dejó su marca en la historia

1899 - Nació Adolf Hitler, quien fue un escritor, político y militar alemán de origen austríaco, que fue canciller de su país en 1933 y extendió su liderazgo hasta 1945, año de su muerte. Estableció un régimen totalitario bajo el Tercer Reich, y con él inició la Segunda Guerra Mundial en 1939.

Adolf Hitler, símbolo del nazismo.

Ryan O Neall: actor de raza

1941 - Nació Ryan O Neall, quien es un actor estadounidense que participó de varias filmaciones desde la década del 60 hasta a actualidad. Entre sus filmaciones más recordadas figuran "El cielo se equivocó", "Love story", "Dos hombres contra el oeste" y "La caldera del diablo", entre otras.

Fernando Bravo: conductor estrella

1944 - Nació Fernando Bravo, quien es un presentador de radio, televisión y conductor. Se adjudicó en su carrera cuatro Premios Martín Fierro y tres Kónex, además de otros galardones. Trabajó en medios como Radio Belgrano, Rivadavia, Del Plata y Continental, y canal 13, 9 y 7.

Julieta Prandi: belleza sobre la pasarela

1981 - Nació Julieta Prandi, quien es modelo, presentadora de televisión y actriz. En los primeros años de su carrera en las pasarelas como modelo aunque antes eso se desempeñó como promotora. Trabajó en las series "Poné a Francella", "Buenos vecinos" o "Casados con hijos", entre otras.

Julieta Prandi, belleza y conducción.

Pedro Quartucci: entre los guantes y los guiones

1983 - Murió Pedro Quartucci, quien fue un boxeador y actor nacional. Compitió en el ring en la categoría de 54 kilos en los Juegos Olímpicos de París 1924, donde obtuvo la medalla de bronce. Ya en la década del 30 ingresó al mundo del cine donde trabajó en cintas como "La familia Falcón" o "Compañeros".

Recital en Wembley

1992 - A escasos meses de la muerte del cantante Freddie Mercury del grupo Queen, se llevó a cabo un concierto en su tributo y para el conocimiento del SIDA en el estadio inglés de Wembley. Algunas agrupaciones que participaron del mismo fueron Guns and Roses, Metallica, Def Leppard y Elton John, entre otros.

Benny Hill: picardía y humor

1992 - Alfred Hawthorn Hill, más conocido como Benny Hill, quien fue un actor y humorista inglés que por treinta años lideró "El show de Benny Hill". El programa de humor comenzó en la década del 60 hasta 1989. Hill también actuó en tres películas como "The italian job" o "Chitty Chitty Bang Bang".

Benny Hill y su humor "pícaro".

Nuevo disco de Aerosmith

1993 - El grupo estadounidense Aerosmith lanzó su undécimo álbum de estudio "Get a grip" por la discográfico Geffen Records. Este fue el disco que más vendió la banda con 20 millones de copias, y entre sus temas más recordados sobresalen "Living on the Edge", "Eat the rich", "Amazing" y "Crazy",entre otros.

Reinauguración de estadio

1994 - Se reinauguró el estadio "Gigante del norte" ubicado en la provincia de Salta y en el cual suele jugar Gimnasia y Tiro de esa ciudad. El evento tuvo la participación de la selección argentina con Diego Maradona a la cabeza, enfrentándose a su par de Marruecos.