Cristóbal Colón: descubriendo América

1506 - Murió Cristóbal Colón, quien fue un navegante, cartógrafo, almirante y gobernador de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Su gran fama la alcanzó en 1492 cuando a bordo de tres carabelas descubrió el continente americano, al llegar a la isla de Guanahani, hoy Bahamas.

Fundación de La Rioja

1591 - El funcionario español Juan Ramírez de Velasco fundó la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, más conocida como La Rioja, que cuenta con una población de unos 180 mil habitantes. Tiene una superficie de casi 14 kilómetros cuadrados y está construída sobre una arquitectura colonial.

Cabildo Abierto en Buenos Aires

1810 - Los patriotas Juan José Castelli y Martín Rodríguez se presentaron ante el virrey Baltasar de Cisneros para exigirle la reunión de un Cabildo abierto. Finalmente, el funcionario español aceptó a convocar a los principales vecinos para deliberar acerca de la gravedad de la situación.

Independencia de Arabia Saudita

1927 - Mediante el Tratado de Yida, el Reino Unido reconoció la independencia del reino de Abdelaziz (entonces reconocido como el reino del Nejd y del Hiyaz), algo que cinco años más tarde se llevaría a cabo la unificación de estas regiones que se convirtió en el actual Reino de Arabia Saudita.

José Mujica: ejemplo de honestidad política

1935 - Nació José Alberto Mujica, quien es un político uruguayo y fue presidente de su nación entre 2010 y 2015. En su carrera política también fue senador y presidente de dicha cámara en su nación. Por su labor presidencial, "Pepe" Mujica recibió diversas condecoraciones en varios países de la región.

Abrió Auschwitz, el campo del horror

1940 - Se produjo la apertura del campo de concentración de Auschwitz, ubicado hoy en lo que sería Polonia, y fue el mayor centro de exterminio nazi que mató a más de un millón de personas, de las cuales el 90 por ciento eran de origen judío aunque también murieron ahí prisioneros de guerra y gitanos.

Cher: ícono de Hollywood

1946 - Nació Cherilyn Sarkisian, más conocida como Cher, quien es una cantante y actriz estadounidense, que se transformó con el paso de lo años en un símbolo de influencia pop en todo el mundo. Entre sus álbumes más reconocidas figuran "Heart of stone" y "Closer to the truth", entre otros.

Secuestro de Otto Eichmann

1960 - El criminal de guerra nazi Otto Adolf Eichmann es secuestrado en nuestro país y trasladado por agentes del Mossad a Israel, para ser juzgado por sus hechos en la Segunda Guerra Mundial. Fue hallado culpable en un juicio llevado a cabo en Jerusalén y ahorcado más tarde.

Nuevo disco de Michael Jackson

1997 - El cantante estadounidense Michael Jackson sacó a la luz por parte de la compañía Epic, el disco "Blood on the Dance Floor: History in the mix", que llegó a vender más de 6 millones de copias en todo el mundo. Sería el décimo material del músico aunque sin tanta repercusión como otros.

Otro álbum de Ricky Martin

2003 - El cantante puertorriqueño Ricky Martin sacó su séptimo álbum de estudio llamado "Almas del silencio". Fue lanzado al mercado bajo los sellos discográficos Columbia Records y Sony Discos, Entre sus principales canciones figuran "Tal vez", "Jaleo", "Asignatura pendiente" y "Si tú te vas", entre otras.