Abolición de esclavitud

1873 - Se aprobó en las Cortes de España la ley que abolió la esclavitud en Puerto Rico. El decreto dejó en libertad a un total de 29.000 esclavos de ambos sexos, lo cual representaba un 5% de la población general en aquella nación.

Primer película

1895 - Los hermanos Auguste y Louis Lumiere dieron la primera exhibición de una película cinematográfica. La misma se llamó “Salida de los obreros de la fábrica Lumiére en Lyon Monplaisir” y fue presentada en una sesión en París.

Los hermanos Lumiere, padres del cine.

Nino Manfredi: símbolo del cine italiano

1921 - Nació Nino Manfredi, quien fue un actor, cantante y director de cine italiano que junto a otros grandes nombres, se constituyó como uno de los pilares de la comedia local. Entre sus películas más destacadas figuran “La luz prodigiosa” o “Café Express”.

Marcel Marceau: un "mimo" a la actuación

1923 - Nació Marcel Marceau, quien fue un actor y mimo francés que pasó por el cine con un gag inolvidable: en “La última locura de mel Brooks”, una película muda de 1976 con varios actores invitados que formaron parte del elenco.

Marcel Marceau, genialidad en forma de mimo.

Eduardo Lonardi: otro presidente de facto

1956 - Murió Eduardo Lonardi, quien fue un militar que ejerció como cuarto presidente de facto, el cargo de presidente de la Nación Argentina entre setiembre de 1955 y noviembre de ese mismo año.

Otro disco "Beatle"

1963 - En la ciudad de Londres se lanzó el primer álbum, "Please Please Me", de la banda británica The Beatles, que alcanza el número uno. El disco contiene ocho canciones que fueron compuestas por John Lennon y Paul McCartney.

El principio del éxito para "The Beatles".

Pepe Monje: actor de exportación

1967 - Nació Pepe Monje, quien es un actor de cine, teatro y televisión. Entre sus películas más destacadas figuran “La noche de los lápices”, “Cenizas del paraíso” y “Animalada”. En tanto actuó en programas televisivos como “Pelito”, “Poliladrón” o “Grande Pa”.

Reese Whiterspoon: belleza y carisma juntos

1976 - Nació Reese Whiterspoon, actriz y productora estadounidense que ganó un Premio Oscar, un Globo de Oro, un Premio BAFTA y un Premio del Sindicato de Actores. El Oscar se lo adjudicó en el 2006 como mejor actriz en “Walk the line”.

Día del Agua

1992 - Comenzó a conmemorarse del Día del Agua, el cual fue propuesto en la Conferencia y desarrollo llevada a cabo en la ciudad de Río de Janeiro en junio de ese año, y con lo cual se buscó concientizar a la población de la importancia de este bien preciado.

¡Cuidemos el agua!.

Franklin Caicedo: adiós a un gran actor

2013 - Murió Franklin Caicedo, actor chileno muy reconocido en teatro, cine y televisión. Su amplia trayectoria lo tuvo actuando en “Poliladrón”, “El garante”, “Alta comedia” o “Cosecharás tu siembra”. En la pantalla grande, trabajó en “La isla” y “Tacos altos”.