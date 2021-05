Nicolás Romanov: el último zar de Rusia

1896 - Nació Nikolai Romanov, más conocido como Nicolás II quien fue coronado como zar de Rusia, siendo el último en el cargo debido a que en 1917 se produjo la Revolución local y tuvo que dejar su cargo. Bajo su zarinato en el país, Rusia participó de la guerra con Japón en 1905 y la Primera Guerra Mundial en 1914.

Nicolás II y la familia real.

Manuel Obligado: primer gobernador chaqueño

1896 - Murió Manuel Obligado, quien fue un político y militar nacional que participó en varias guerras civiles y la conquista de la región chaqueña, de hecho, fue el primer gobernador de esta región desde 1884 a 1887, momento en el cual falleció y asumió su reemplazo.

Drácula apareció de las tinieblas

1897 - En la ciudad inglesa de Londres se publica la novela del escritor irlandés Bram Stoker llamada "Drácula", el escrito trata del vampiro más famoso de la historia de la literatura ambientado en la Europa oriental y otros puntos del continente, además de tema relacionados con sexualidad e inmigración.

El Drácula de Bela Lugosi.

John Wayne: western en primera persona

1907 - Nació Marion Morrison, más conocido como John Wayne, quien fue un actor estadounidense que comenzó su carrera en la década del 20 con el cine mudo y se convirtió en uno de los íconos del cine del western. Entre sus películas más destacadas figuran "Río Grande" y "Los comancheros", entre otras.

Peter Cushing: amor por el terror

1913 - Nació Peter Cushing, quien fue un actor de cine, teatro y televisión británico, que recibió diversas distinciones y fue una de las figuras del cine de terror en las décadas del 50, 60 y 70. Entre sus películas más destacadas figuran "La momia", "Drácula", "Star Wars" y "Asylum", entre otras.

Peter Cushing en "La Momia".

Jean Francois Casanovas: hombre orquesta

1949 - Nació Jean Francois Casanovas, quien fue un actor, director de teatro, bailarín y coreógrafo francés, que tras llegar a nuestro país se convirtió en un vanguardista a la hora de renovar la estética de los espectáculos teatrales. Participó en cuatro películas y varias obras de teatro.

Alberto Ascari: pasión sobre las pistas

1955 - Murió Alberto Ascari, quien fue un piloto de automovilismo italiano,que fue una de las principales figuras del comienzo de la Fórmula 1. Se consagró campeón de esta categoría en los años 1952 y 1953, fue subcampeón en 1951 y ocupó el quinto lugar en 1950. Ganó en 13 carreras.

Lenny Kravitz: símbolo del rock y blues

1964 - Nació Leonard Albert Kravitz, más conocido como Lenny Kravitz, quien es un cantante, actor, compositor y productor estadounidense, que se destaca en varios géneros musicales como rock, soul, funk y blues. Entre sus canciones más importantes figuran "Are you gona go my way" y "Stand", entre otras.

Lenny Kravitz, un sex symbol musical.

Guillermo Cuadrado: talento por las bandas

1988 - Nacio Juan Guillermo Cuadrado, quien es un futbolista colombiano que se desempeñó en conjuntos como Juventus, Independiente de Medellín, Udinese, Lecce, Fiorentina y Chelsea, además de jugar en su selección. Ganó dos títulos con el equipo inglés y ocho con la "Veccha signora".

Andrés Percivale: multifacético ante todo

2017 - Murió Andrés Percivale, quien fue un presentador, periodista y actor argentino, que participó en películas como "Juan Manuel de Rosas", "La mamá de la novia" y "Un elefante color ilusión", entre otras. En la televisión estuvo en programas como "Teleobjetivo" y "Los retratos de Andrés", entre otros.