1784 - Nació Vicente López y Planes, quien fue escritor, abogado y político y autor de la letra del Himno Nacional Argentino, adoptado el 11 de mayo de 1813. Además se desempeñó como presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, entre el 7 de julio y el 18 de agosto de 1827.

1860 - Nació el médico, filósofo, psiquiatra y profesor Alejandro Korn, quien fue autor de "La libertad creadora", "Influencias filosóficas en la evolución nacional", entre otras obras. Fue el primer funcionario universitario en América Latina en ser elegido con el voto estudiantil.

Golda Meir: símbolo político israelí

1898 - Nació Golda Meir, quien fue un política israelí y se desempeñara como primera ministra entre 1969 y 1974. Su mandato estuvo marcado por las luchas internas dentro del gabinete de coalición, con serios desacuerdos y conflictos, con lo cual terminó dimitiendo en su cargo.

Golda Meir marcó un camino en Israel.

Fundación de Tafí Viejo

1900 - Se fundó la ciudad tucumana de Tafí Viejo, llamándose en aquel entonces San José de Calasanz y luego Villa General Mitre. Fue designada municipalidad el 1 de abril de 1939, y está considerada como la capital nacional del limón por ser la mayor región productora y exportadora de cítricos del mundo.

Nació San Carlos de Bariloche

1902 - Se fundó oficialmente la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, por medio del Poder Ejecutivo de la Nación. En 1909 tenía ya unos 1250 habitantes, telégrafo, correo y camino hasta Neuquén. Pero dependieron del comercio con Chile hasta la llegada del ferrocarril en 1934.

San Carlos de Bariloche, la ciudad de los estudiantes.

James Brown: padrino del soul

1933 - Nació James Brown, quien fue un cantante de soul, rock y funk estadounidense, en cuya nación es considerado como “el padrino del soul”. Entre sus principales creaciones figuran “I feel good”, “Please, please, please”, “Papa’s got a Brand new bag” y “Say it loud”, entre otras tantas que llevan su registro.

Dueño de grandes éxitos.

Homero Manzi: ícono del tango

1951 - Murió el escritor, poeta y guionista de cine nacional Homero Manzi, quien fue un sobresaliente autor de letras de tango, como por ejemplo las de "Discepolín" y "Sur". Además fue coautor del guión de películas como "La guerra gaucha", con Ulyses Petit de Murat.

Ezequiel Lavezzi: personaje del fútbol

1985 – Nació Ezequiel Lavezzi, quien es un ex futbolista argentino que jugó en varios conjuntos y en la selección argentina. Su trayectoria como jugador de fútbol la hizo en Estudiantes de Buenos Aires, San Lorenzo, Napoli, Paris Saint Germain y Hebei Fortune de China. Fue campeón olímpico en Pekín 2008 y jugó la final del Mundial 2014 en Brasil.

El "Pocho", un personaje del fútbol.

Carlos Cerutti: básquet de luto

1990 - Murió Carlos Palito Cerutti, quien fue un basquetbolista argentino y jugó en el club cordobés Atenas, donde se quedó con los campeonatos de 1987 y 1988, además de compartir en juveniles y mayores de la selección nacional. Fue nombrado como el jugador más valioso de la final de la Liga Nacional de 1988.

Desapareció Madeleine

2007 - En un hotel de la ciudad portuguesa de Algarve desapareció de su habitación la niña británica Madelaine McCann, quien se encontraba de vacaciones con sus padres, Kate y Gerry McCann, sus hermanos mellizos de dos años y un grupo de amigos de la familia con sus hijos.