Primer viaje en globo

1783 - Se realizó el primer viaje en globo aerostático por parte de sus inventores, los hermanos franceses Joseph Michel y Jacques Etienne Montgolfier. El vuelo inaugural tuvo un recorrido de dos kilómetros y 10 minutos de duración, ante la presencia de un grupo de dignatarios en la localidad de Annonay.

El viaje en globo aerostático duró 10 minutos.

Domingo French: patriota de ley

1825 - Murió Domingo María Cristóbal French, quien fue un político y militar que fue protagonista de la Revolución de Mayo y combatiente en las Guerras de la Independencia Argentina y en las guerras civiles. Junto a Antonio Berutti y al grupo de "chisperos" entregaron las cintillas que identificaron a los patriotas.

Batalla de Quebracho

1846 - En cercanías de lo que hoy es la ciudad santafesina de Puerto General San Martín, se produjo la batalla de Quebracho, que enfrentó a la armada nacional contra la franco-inglesa en el marco de la Guerra del Paraná. El conflicto fue en favor de los nacionales y produjo la retirada de los europeos.

La batalla fue ganada por los patriotas.

Fundación de Chinchinales

1879 - Se fundó la localidad rionegrina de Chinchinales, la cual es la más antigua del Alto Valle del Río Negro. Sus principales cultivos son la vid, alfalfa y frutales, y tiene una población de algo más de 3.000 habitantes. La construcción del dique Ballester favoreció el crecimiento de la región.

Asumió Juan Domingo Perón

1946 - Tras adjudicarse en las elecciones nacionales de febrero de ese año, asumió como presidente de la nación, el general Juan Domingo Perón, por un lapso de seis años, es decir, hasta 1952. En su mandato, se nacionalizaron sectores de la economía y se impulsó la industrialización, entre otros hechos.

Juan Domingo Perón reactivó la industria y economía.

Independencia de Tonga

1970 - Bajo el mandato de la reina Salote Tupou III, Tonga recuperó su independencia del dominio británico y es la única monarquía soberana entre las naciones insulares del Océano Pacífico, además fue la única nación de la región que evitó la colonización europea formal.

Angelina Jolie: belleza y talento

1975 - Nació Angelina Jolie Voight, quien es una actriz, modelo, directora, guionista y activista estadounidense, que recibió varias distinciones, entre ellas dos Premios Oscar y tres Globos de Oro. Entre sus películas más destacadas aparecen "Inocencia interrumpida", "Maléfica" y "Salt", entre otras.

Tomb Raider, uno de sus personajes.

Juan Manuel Iturbe: velocidad y gol

1993 - Nació Juan Manuel Iturbe, quien es un jugador argentino nacionalizado paraguayo, que se desempeñó en equipos como River, Roma, Cerro Porteño, Porto, Hellas Verona, Torino, Bournemouth, Tijuana, Pumas y Pachuca, además de representar a la selección de su país. Ganó tres títulos de liga.

Nuevo disco de Metallica

1996 - La banda estadounidense de heavy metal Metallica sacó a la luz su sexto álbum de estudio llamado "Load", el cual fue lanzado al mercado por la compañía discográfica Elektra Records. Entre sus canciones más destacadas figuran "Until it sleeps", "Hero of the day" y "Cure", entre otras.

Nino Manfredi: canción y actuación

2004 - Murió Nino Manfredi, quien fue un actor, director, guionista y cantante italiano, que junto a otros actores de su país marcaron el camino de la comedia a la italiana. Entre sus películas más destacadas figuran "Made in Italy", "El gaucho", "Café express" y "La carbonara", entre otras.