Erupción trágica en Islandia

1783 - El volcán Laki, en Islandia, comenzó una erupción de 8 meses que mató al 20 % de los islandeses y en los dos años siguientes causó una gran hambruna, que dejó un saldo de 6 millones de muertes en todo el mundo. Se describió como "una de las mayores catástrofes medioambientales en la historia europea".

Edmundo Rivero: pasión por el tango

191. - Nació Edmundo Rivero, quien fue un cantante, guitarrista y compositor de tangos y es considerado como uno de los mejores artistas de la historia de este género. Además, participó de filmaciones como "El cielo en las manos" o "Pelota de cuero", en tanto, sus principales canciones como "Cafetín de Buenos Aires" y "Niebla del Riachuelo", entre otras.

Joan Rivers: señora presentadora

1933 - Nació Joan Alexandra Molinsky, más conocida como Joan Rivers, quien fue una comediante, actriz, presentadora de televisión, guionista y autora estadounidense. Entre sus películas más destacadas figuran "Los Paterson salvan el mundo", "Napoleón", "El último chico en el mundo" y "Los Muppets toman Manhattan", entre otras.

Sonia Braga: seducción sobre el set

1950 - Nació Sonia María Campos Braga, quien es una actriz brasileña que además fue una gran figuras en las telenovelas de su país, sobre todo en la década del 70. Entre sus películas más recordadas figuran "El beso de la mujer araña", "Doña Flor y sus dos maridos", "La ciudad del silencio", "Presidente por accidente" y "El secreto de Milagro", entre otras.

Alejandro Lerner: canto bien popular

1957 - Nació Alejandro Lerner, quien es un cantautor y es muy popular en los géneros del rock y pop. Además, es muy virtuoso a la hora de tocar instrumentos musicales, ya que se destaca en piano, guitarra, acordeón, armónica y teclados. Entre sus canciones más destacadas figuran "Volver a empezar", "Todo a pulmón" y "Amarte así", entre otras.

Otro Golpe de Estado

1970 - Se produjo un golpe de Estado en nuestro país del que resulta derrocado el dictador Juan Carlos Onganía, que había asumido en gobierno a finales de junio de 1966. El poder lo asumen provisionalmente el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, el brigadier general Carlos Alberto Rey y el almirante Pedro Gnavi.

Javier Mascherano: presencia en el mediocampo

1984 - Nació Javier Mascherano, quien es un futbolista que se desempeñó en equipos como River, Estudiantes, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona y Hebei Fortuna de China, además de representar a la selección nacional con el que ganó dos medallas de oro olímpicas. A nivel clubes se adjudicó más de 20 títulos nacionales e internacionales.

Javier Mascherano haciendo frente a dos jugadores de Bélgica.

Arrancó el Mundial de 1990

1990 - Comenzó a disputarse la decimocuarta Copa del Mundo de Fútbol en Italia, con la participación de 24 conjuntos de todas las asociaciones. El campeón de aquella cita ecuménica fue Alemania que derrotó a Argentina por 1 a 0, en tanto, el tercer lugar fue para el local al imponerse a Inglaterra por 2 a 1.

Diego Maradona, en la final contra Alemania.

Nuevo disco de Bon Jovi

2007 - El cantante estadounidense Jon Bon Jovi publicó su décimo álbum de estudio llamado "Lost Highway", que fue lanzado al mercado por la compañía discográfica Island Records. Entre sus canciones más destacadas figuran "Lost Highway", "(You Want to) Make a Memory", "Till We Ain't Strangers Anymore" y "I Love This Town", entre otras.

Luis Avilés: el gran indiscreto

2019 - Murió Luis César Avilés Volante, más conocido como Lucho Avilés, quien fue un periodista de espectáculos y conductor de TV uruguayo, que es considerado en nuestro país como el pionero de los programas de chimentos de espectáculos. Participó en varios programas televisivos como "Indiscreciones", "El pueblo quiere saber" e "Indomables". entre otros.