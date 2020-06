1571 - El maestro de campo Juan de Echegaray fundó la localidad sanjuanina de San José de Jachal, que está ubicada a 153 kilómetros de la capital provincial. Tiene una población que supera los 10 mil habitantes y su desértico paisaje hace que su producción se base a frutas y hortalizas.

1783 - El comandante general Tomás de Rocamora la villa de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos. La población ronda los 73 mil habitantes y cuenta con un clima subtropical húmedo, y sus actividades son arroceras, molinos harineros e industria agropecuaria.

Banco Pelay, una de sus atracciones.

1806 - Tuvieron lugar las primeras invasiones inglesas a la ciudad de Buenos Aires, cuando 1600 hombres al mando del comandante William Beresford desembarcaron en la zona costera de Quilmes, y tras varios enfrentamientos, lograron establecerse en la ciudad por varias semanas.

1940 - Nació Claudia Lapacó, quien es un actriz, cantante y bailarina con gran trascendencia en cine, teatro y televisión. Cuatro veces se adjudicó el Premio Martín Fierro como mejor actriz de unitario, reparto o protagonista. Entre sus películas más destacadas figura "Flores robadas en los jardines de Quilmes".

Una artista con nombre propio.

1950 - Comenzó la Guerra de Corea, entre el sur y el norte, la primera acompañada de varios países y liderada por Estados Unidos, y la segunda con presencia de China y la Unión Soviética. En el conflicto (que finalizó en julio de 1953) murieron 3 millones de personas, entre militares y civiles.

1963 - Nació Georgios Kyriacos Panayiotou, más conocido como George Michael, quien fue un cantante, compositor y productor británico que ganó diversos premios en su carrera. Entre sus principales canciones figuran "Careless Whisper", "Freedom", "Father figure" y "Faith", entre otras.

Una voz única e irrepetible.

1975 - Mozambique logró independizarse de Portugal, tras varios siglos de colonización lusa. Posee una superficie de casi 800 mil kilómetros cuadrados y una población de 28 millones de habitantes. Su economía se basa en la producción de maíz, arroz, mandioca, aceite vegetal y verduras, entre otras.

1978 - La selección argentina de fútbol se consagró campeona del mundo en la cita ecuménica que tuvo lugar en este país. En la final venció por 3 a 1 (en tiempo suplementario) a su par de Holanda con tantos de Mario Kempes en dos ocasiones y Daniel Bertoni, empatando transitoriamente Nanninga.

1991 - Eslovenia y Croacia se convirtieron en las primeras repúblicas en declarar su independencia de la ex Yugoslavia. La disolución de este país terminó de concretarse en junio de 2006, con la formación de otras cuatro nuevas naciones: Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia.

2009 - Murió Michael Jackson, quien fue un cantante, compositor, productor, bailarín, actor y filántropo estadounidense, que es considerado como uno de los mejores artistas de la historia. Entre sus canciones más destacadas figuran "Thriller", "Billy Jean", "Bad" y "I Just can't stop loving you", entre otras.