Thomas Edison: creador de mil inventos

1847 - Nació Thomas Alva Edison, quien fue un inventor, científico y empresario estadounidense que tuvo gran influencia en todo el mundo por haber sido el creador del fonógrafo, la lámpara incandescente con filamento de carbono o la cámara de cine. Edison llegó a registrar más de 1000 patentes a su nombre en Estados Unidos.

Thoma Edison y uno de sus tantos inventos.

José Colombres: el padre del "azúcar"

1859 - Murió José Eusebio Colombres, quien fue un sacerdote y político que llegó a ser diputado por la provincia de Catamarca durante el Congreso de Tucumán de 1816, cuando se declaró la independencia de nuestro país. Es considerado como uno de los padres de la industria azucarera tras inaugurar una extensa planta en tierras propias.

José Iglesias: simplemente el "Zorro"

1915 - Nació José Angel Iglesias "El Zorro" Sánchez, quien fue un actor humorístico que tuvo gran repercusión no sólo en nuestro país sino también Chile y España. Algunas de sus películas más importantes fueron "Mi novia es un fantasma", "El zorro pierde el pelo", "Un ángel sin pantalones", "El mono relojero" y "El barco sale a las diez".

Leslie Nielsen: ante todo, mucho humor

1926 - Nació Leslie William Nielsen, quien fue un actor y comediante estadounidense que es mundialmente conocido por sus personajes en "¿Dónde está el piloto?" y "La pistola desnuda". Otras cintas en las cuales se destacó fueron "La aventura del Poseidón", "Mr. Magoo" y "Scary Movie 3 y 4".

Leslie Nielsen y la fórmula del humor.

Nació la Ciudad del Vaticano

1929 - Se firmaron los Pactos de Letrán por parte de Pietro Gasparri, en nombre de la Santa Sede, y de Benito Mussolini, primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales, durante el pontificado de Pío XI. Con esto, se creó la ciudad del Vaticano que tiene 44 hectáreas de superficie y una propia soberanía.

El Vaticano tiene una superficie de 44 hectáreas.

Burt Reynolds: símbolo de Hollywood

1936 - Nació Burton Leon Reynolds, quien fue un actor, director de cine y productor estadounidense que ganó dos Premios Globos de Oro y un premio Emmy. Algunas de sus filmaciones más destacadas son "El rompehuesos", "Los caraduras", "Los locos de Cannonball" y "Los traficantes".

Sheryl Crow: talento por la canción

1962 - Nació Sheryl Suzanne Crow, quien es una cantante, compositora y actriz estadounidense que se destaca en los géneros de country, pop, hip hop y rock. además de haber ganado nueve Premios Grammy. Algunas de sus canciones más importantes son "If it makes you happy", "My favorite mistake" y "Leaving Las Vegas".

Marcelo Milanesio: ícono de nuestro básquet

1965 - Nació Marcelo Gustavo Milanesio, quien es un ex basquetbolista que llegó a ganar 16 títulos y ser considerado como el mejor jugador de la Liga Nacional dos veces. Se desempeñó en Atenas de Córdoba y la selección nacional, y se adjudicó con el conjunto cordobés siete ligas locales y dos torneos sudamericanos.

Marcelo Milanesio, gran campeón con Atenas de Córdoba.

Jennifer Aniston: belleza y carisma en una sola mujer

1969 - Nació Jennifer Joanna Aniston, quien es una actriz, directora y productora estadounidense que ganó popularidad en la década de 1990 por su participación en la serie televisiva "Friends". Algunas cintas en las que actuó son "Un amor inesperado", "Sígueme el rollo", "Fiesta de empresa", "Somos los Millers" y "Exposados".

Whitney Houston: se apagó la voz

2012 - Murió Whitney Elizabeth Houston, quien fue una cantante, compositora, productora, modelo y actriz estadounidense, que ganó diversos premios como Grammy o Emmy, entre otros. Algunas canciones destacadas son "I will always love you", "When you believe", "You give good love", "I Wanna Dance with Somebody" y "So emotional".