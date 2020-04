1519 - Nació Catalina de Medici, quien fue una noble italiana y reina consorte en Francia entre 1547 y 1559. Con 14 años, Catalina se casó con Enrique, segundo hijo de los reyes franceses, sin embargo, éste no le dió el espacio real en cuanto a las decisiones políticas, algo que cambió tras la muerte de Enrique.

1743 - Nació Thomas Jefferson, quien fue el tercer presidente de los Estados Unidos en el período entre 1801 y 1809. Los historiadores locales lo consideran como uno de los padres fundadores de la nación. Fue el principal autor de la Declaración de la independencia de aquella nación en 1776.

1923 - El presidente argentino Marcelo T. de Alvear le otorga la autonomía a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Cabe destacar, que la empresa había sido fundada un año atrás por otro primer mandatario: Hipólito Yrigoyen. El ingeniero Enrique Mosconi fue el primer director de la petrolera.

Casi un siglo junto al estado.

1923 - Nació Don Adams, quien fue actor y director estadounidense conocido por su personaje de agente secreto de Control (Maxwell Smart) en la serie "Superagente 86", junto a la "99" y el "jefe". Estuvo activo por 50 años en la televisión local y recibió tres premios Emmy.

1960 - Nació Rudi Voller, ex futbolista alemán y director deportivo del club Bayern Leverkusen. Se consagró campeón en el mundial de Italia 1990, jugó en los clubes alemanes de Kickers Offenbach, Werder Bremen, 1860 Munich y Bayern Leverkusen, y en Roma y Olympique de Marsella.

Rido ganó el mundial 1990.

1963 - Nació Garry Kasparov, quien es un maestro de ajedrez, político y escritor ruso que fue campeón mundial de ajedrez de 1985 al 2000, de hecho, fue el campeón mundial más joven de la historia. Además, recibió un prestigioso premio de la ONU por la lucha de las libertades fundamentales de Rusia.

1978 - Nació Carles Puyol, ex futbolista español que fue campeón del mundo con su selección en el Mundial de Sudáfrica 2010, y se alzó con la Eurocopa de 2008 jugada en Suiza y Austria. En tanto, el defensor sólo jugó en el Barcelona de España, donde ganó 21 títulos locales e internacionales.

Puyol, el multicampeón español.

1983 - Nació Claudio Bravo, quien es el actual arquero de la selección de Chile con la cual ganó las Copa América de 2015 y 2016. A nivel clubes, el guardameta se desempeñó en Colo Colo de su país, Real Sociedad y Barcelona de España, y Manchester City de Inglaterra.

1993 - El cantante puertorriqueño Ricky Martin lanzó su segundo álbum de estudio "Me amarás", bajo el sello discográfico Sony Music. El disco vendió un millón de unidades y entre sus principales temas se encuentran "Entre el amor y los halagos", "Lo que nos pase, pasará" o "No me pidas más".

Ricky, creador de grandes éxitos.

2016 - Murió Mariano Mores, quien fue músico, pianista, compositor y director de orquesta de tango. En su haber hay varios tangos que llevan su autoría como "Cafetín de Buenos Aires", "Adiós pampa mía", "Uno", "Taquito militar", "En esta tarde gris" y "Cuartito azul", entre otros. .