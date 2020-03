180 - Murió Marco Aurelio, quien fuera emperador del imperio romano entre 161 y 180. Está consideradp como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. Fue el tercero de los emperadores de origen hispano.

Marco Aurelio, entre los emperadores más populares.

1830 - En el Teatro Nacional de Varsovia de Polonia, el pianista local Frederic Chopin hizo su primera presentación como solista interpretando su “Concierto en Fa menor”. El mismo estaba dedicado a la condesa Delphine Potocka.

1840 - Nació el sacerdote católico José Gabriel Brochero, el denominado “Cura gaucho”, quien se destacó por su entrega en la asistencia de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera que azotó a la ciudad de Córdoba. Fue canonizado en 2016.

El "cura gaucho" fue canonizado en 2016.

1914 - Nació Juan Carlos Onganía, militar y presidente de facto entre 1966 y 1970. Fue el segundo dictador militar argentino que más duró en el poder, sólo por detrás de Jorge Rafael Videla, que estuvo cinco años.

Onganía estuvo cuatro años en el poder (Archivo).

1914 - En la provincia de Santa Fe, León Laborde Boy fundó lo que después sería llamado el pueblo de Labordeboy. El pueblo tiene algo más de 1000 habitantes, y se encuentra a 130 kilómetros de la ciudad de Rosario.

1919 - Nació Nat King Cole, cantante pianista y presentador estadounidense. Grabó decenas de discos en las décadas del 50 y 50, y entre sus éxitos figuran "Straighten Up and Fly Right", “Mona Lisa”, “Tell me about yourself”, entre otros.

1950 - En la ciudad estadounidense de Berkeley, investigadores de la Universidad de California anuncian la creación del elemento 98, que nombraron Californio. Es un elemento químico radiactivo con símbolo Cf y número atómico 98.

1951 - Nació Kurt Russell, actor estadounidense que protagonizó una larga lista de películas, entre las cuales se pueden destacar “Tango y Cash”, “Rápidos y Furiosos 7”, “Stargate”, “Vanilla Sky” y “Poseidón”, entre otras.

Russell junto a Stallone en "Tango y Cash". (Archivo).

1976 - Nació Alvaro Recoba, ex futbolista uruguayo, quien jugó 69 partidos con la camiseta “charrúa” en un período de 12 años. Disputó el mundial de 2002 en Corea – Japón, además de dos Copas América y una Copa Confederaciones.

1992 - Se produjo el atentado a la Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires, provocando la muerte de 22 personas y dejando heridas a más de 200. El ataque destruyó de manera completa la sede de la embajada y el consulado, y hasta el momento la causa no llegó a juicio.