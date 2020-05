1781 - Murió José Gabriel Noguera, más conocido como Tupac Amaru, quien fue un caudillo indígena peruano y líder de la rebelión anticolonial que se libró en el Alto Perú. Encabezó el mayor movimiento de corte indigenista e independentista del Virreinato del Perú hasta el momento de su muerte.

1920 - Nació Karol Wojtyla, quien fue un sacerdote que con el paso de los años se convirtió en el Papa Juan Pablo II, el Sumo Pontífice número 264 de la Iglesia Católica. Se desempeñó como soberano del Vaticano por espacio de 27 años hasta su muerte en 2005.

El Papa peregrino.

1935 - Fue instituído como el Día de la Escarapela por el Consejo Nacional de Educación. Respecto a sus colores, algunos creen que aparecieron por primera vez durante las invasiones inglesas, utilizado por la milicia local, y que luego el celeste y blanco se fue mezclando entre la población.

1960 - Nació Yannick Noah, quien fue un tenista francés de renombre y se consagró campeón de Roland Garros en 1983. A lo largo de su carrera obtuvo 39 títulos, de los cuales 23 fueron de manera individual, y su mejor ránking a nivel mundial fue el tercero en 1986.

Con acento francés y algo más.

1969 - Nació Marta Marrero, más conocida como Martika, quien es una cantante y actriz estadounidense, que sacó hasta el momento nueve álbumes. Entre sus canciones más importantes figuran "More than you know", "Toy soldiers" y "Dont say you love me" y "Spirit", entre otras.

1975 - Murió Anibal Trolio, quien fue un bandoneonista, compositor y director de orquesta de tango, que marcó una época y es considerado uno de los mejores en su estilo. Entre sus obras más destacadas figuran "Acordandome de vos", "Nocturno a mi barrio", "Milonga del mayoral" y "Discepolín", entre otras.

"Pichuco" y su amor: el bandoneón.

1977 - Se instauró en el mundo el Día Internacional de los Museos, que ofrece a los profesionales de ésta área la oportunidad de ir al encuentro del público y sensibilizarlo sobre el desafío que enfrentan los museos. Varias instituciones de todo el planeta suelen apoyar esta causa.

1990 - El intérprete mexicano Luis Miguel sacó a la luz su séptimo disco llamado "20 años", que fue lanzado al mercado por el sello discográfico WEA Latina. Entre sus canciones más destacadas figuran "Tengo todo excepto a ti", "Será que no me amas", "Hoy el aire huele a ti" y "Entrégate", entre otras.

1999 - El grupo de pop estadounidense Backstreet Boys sacó a la venta su tercer álbum de estudio "Millennium", el cual fue lanzado al mercado por la discográfica Jive Records. Alcanzó una venta de 30 millones de discos en todo el mundo y sus principales canciones son "I want it that way" y "Larger than life", entre otras.

2011 - Entre las localidades rionegrinas de Los Menucos y Prahuaniyeu, se produjo la tragedia del vuelo 5428 de la línea aérea Sol, que dejó el saldo de 22 tripulantes muertos. La causa del siniestro fue por engelamiento y el vuelo cubría el trayecto entre Córdoba, Mendoza, Neuquén y Comodoro Rivadavia.