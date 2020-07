Una "pluma" de oro

1899 - Nació Ernest Hemingway, quien fue un escritor y periodista estadounidense, que es considerado como uno de lo más destacados cuentistas y novelistas del siglo pasado. Ganó el Premio Pulitzer en 1953 y al año siguiente, el Premio Nobel de Literatura por su obra completa.

Hemingway ganó un Premio Nobel y un Pulitzer.

El padre de la "balsa"

1948 - Nació Félix Nebbia Corbacho, más conocido como Lito Nebbia, quien es un cantante, compositor y músico que es considerado como un de los fundadores del rock en español. Algunas de sus canciones más destacadas son "La balsa", "Viento dile a la lluvia" y "Sólo se trata de vivir".

Seguridad bajo los tres palos

1950 - Nació Ubaldo Matildo Filllol, quien es un ex futbolista que para algunos se trata del mejor arquero que tuvo el fútbol argentino. Se desempeñó en equipos como River, Vélez, Quilmes, Racing, Argentinos, Flamengo, Atlético de Madrid y la selección nacional con la que ganó el mundial de 1978.

Uno de los mejores de nuestro país.

Carisma y talento actoral

1951 - Nació Robin Williams, quien fue un actor, comediante que ganó un Premios Oscar, cinco Globos de oro, dos Emmy y tres Grammy. Ha sido un brillante actor que se desempeñó en películas como "La sociedad de los poetas muertos", "Patch Adams", "Jumanji", "Despertares" y "Más allá de los sueños".

Un "loco" suelto en el fútbol

1955 - Nació Marcelo Bielsa, quien es un ex futbolista, profesor de educación física y entrenador que es considerado como uno de los mejores entrenadores actuales. Jugó en Newells, Instituto y Argentino de Rosario, y dirigió a equipos como Velez, Newells, Leeds, Lille y las selecciones de Argentina y Chile.

Bielsa sigue dejando su legado.

Nacimiento de un galán

1964 - Nació Gustavo Bermúdez, quien es un actor de cine, televisión y teatro, que supo participar de varias telenovelas exitosas como "Celeste", "Antonella", "Nano", "Celeste siempre celeste", "Alén, luz de luna", "Alas, poder y pasión", "Sos mi vida", "Somos familia" y "Laberinto sin ley".

Otro Calamaro exitoso

1965 - Nació Javier Calamaro Massel, quien es un cantante y músico que es dueño de varios éxitos musicales. Sus discos más destacados son "Villavicio", "Quitapenas", "Diez de corazones", "La vida es afano", "Este minuto" y "Próxima vida". En tanto, ha podido mezclar el tango con el rock en canciones.

Arrancó la era "gunner"

1987 - La banda estadounidense de hard rock Guns and Roses editó su primer álbum de estudio llamado "Appetite for destruction", el cual fue lanzado al mercado por la compañía discográfica Geffen Records. Entre sus temas destacados figuran "Welcome to the jungle" o "Sweet child o mine".

Una provocación más

1992 - El artista puertorriqueño Chayanne sacó a la venta su sexto álbum de estudio "Provócame", que fue lanzado al mercado por la compañía discográfica Sony discos. Algunas de sus canciones más conocidas son "El centro de mi corazón", "Provócame", "El arte de amar" y "Todo el mundo necesita un beso".

Chayanne y otro clásico disco.

Se apagó el "atómico"

1992 - Murió Mario Emilio Boyé Auterio, quien fue un futbolista apodado "El atómico" por la potencia de sus disparos. Jugó en equipos como Boca, Racing, Huracán, Genoa de Italia, Millonarios de Colombia y la selección nacional, con la cual ganó tres Copas América (1945, 1946 y 1947).