1777 - Nació Guillermo Brown, quien fue un almirante naval irlandés que consagró su vida a la armada nacional en las luchas por la independencia nacional, y por eso, es considerado como el padre de la Armada Argentina. También supo enfrentar al imperio de Brasil y al bloqueo anglo-francés en la década de 1840.

Brown, el padre de la Armada argentina.

1936 - Nació Kris Kristofferson, quien es un compositor de música, actor y cantante estadounidense y una figura de trascendencia en su país. Entre sus principales películas figuran "Pat Garret y Billy The Kid", "Flashpoint", "El planeta de los simios" y "Corazones de papel", entre otras.

1949 - Nació Meryl Streep, quien es un actriz estadounidense de cine, teatro y televisión, que ganó tres Premios Oscar por sus participaciones en las películas "Kramer versus Kramer", "La decisión de Sophie" y "La dama de hierro". También se adjudicó nueve Globos de oro y dos Premios BAFTA.

1949 - Nació Lindsay Wagner, quien es un actriz y modelo estadounidense, que es mundialmente conocida por su papel en "La mujer biónica". Entre sus películas más destacadas figuran "Una vez en la vida", "Halcones de la noche", "Joven otra vez", "Extraño en mi cama" y "Contagio", entre otras.

1953 - Nació Cindy Lauper, quien es una cantante, actriz, filántropa y empresaria estadounidense que vendió millones de discos con los que saltó a la fama. Varias de sus canciones llegaron al número uno del ránking y algunas de ellas son "Girls just want to have fun" o "Time after time", entre otras.

Cindy, un ícono de los 80.

1966 - Nació María Fernanda Callejón, quien es una actriz de cine, teatro y televisión y vedette, que participó en películas como "La herencia del Tío Pepe", "A los ojos de Dios" y "Un juego absurdo", entre otras. También participó en programas como "Peor es nada" o "Verdad consecuencia".

1978 - Nació José Meolans, quien es un nadador que participó en cuatro Juegos Olímpicos (1996, 2000, 2004 y 2008), en cuatro Juegos Panamericanos (1995, 1999, 2003 donde ganó una medalla de oro en los 100 metros y 2007) y en 10 mundiales de la especialidad. Ganó dos premios Konex en 2000 y 2010.

Meolans participó en cuatro Juegos Olímpicos.

1987 - Murió Frederick Austerlitz, más conocido como Fred Astaire, quien fue un bailarín, actor, cantante, coreógrafo y presentador de televisión estadounidense. Ganó un Premio Oscar en 1950 a la trayectoria y tres Globos de oro. Una de sus películas recordadas es "Segundo coro".

1993 - El cantante mexicano Luis Miguel lanzó su noveno disco de estudio llamado "Aries" por parte de la discográfica WEA Latina, y que llegó a vender más de dos millones de copias. Entre sus canciones más destacadas figuran "Hasta que me olvides", "Suave", "Ayer" y "Que nivel de mujer", entre otras.

Otro éxito de "El sol".

1993 - La cantante cubana Gloria Stefan sacó a la venta su tercer álbum de estudio llamado "Mi tierra" y fue lanzado al mercado por el sello discográfico Epic Records. Se transformó en un gran éxito con la venta de 14 millones de discos. Entre sus canciones más destacadas figura "Hablas de mi", entre otras.