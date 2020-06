1894 - Se fundó el Comité Olímpico Internacional (COI) con su sede principal en la ciudad suiza de Lausana, está compuesta de 105 miembros activos, 32 de honor y otro miembro. El COI es el que organiza los Juegos Olímpicos modernos y los de la Juventud, cuya última edición se disputó en la ciudad de Buenos Aires.

Es el ente organizador de los Juegos Olímpicos.

1929 - Nació June Carter Cash, quien fue una cantante, compositora, actriz, comediante y filántropa estadounidense, que tocaba diversos instrumentos. Ganó varios premios Grammy por sus interpretaciones y sus principales canciones son "If I were a carpenter" y "Jackson", entre otras.

1946 - Murió William Hart, quien fue un actor, guionista, director y productor cinematográfico estadounidense, que desarrolló gran parte de su trabajo en el cine mudo. Entre sus películas más destacadas figuran "The bargain", "The toll gate", "Square Deal Sanderson" y "Tumbleweeds", entre otras.

1961- Entra en vigor la firma del Tratado Antártico, que fue firmado en la ciudad estadounidense de Washington por los doce miembros: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y la ex Unión Soviética.

1968 - Tuvo lugar en el Estadio Monumental de River Plate la "Tragedia de la Puerta 12", en la cual murieron aplastadas 71 personas y resultaron heridas más de 100, en un cotejo entre el equipo local y Boca Juniors. Es la mayor catástrofe en la historia del deporte argentino y aún se desconocen las causas.

1972 - Nació Zinedine Zidane, quien es un ex futbolista y entrenador francés que como jugador se desempeñó en Real Madrid, Juventus, Cannes y Girondins de Francia, además de jugar para la selección nacional de su país, con quien ganó el Mundial de 1998 en Francia y la Eurocopa 2000.

El "bailarín" del fútbol moderno.

1976 - Nació Paola Suárez, quien ds una ex tenista considerada como una de las mejores del mundo a nivel doblista, rama en la cual fue número del mundo por casi dos años y ganó 44 títulos, de los cuales 8 fueron Grand Slam. Además, ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

1992 - El músico británico Elton John lanzó al mercado en gran parte del mundo su 23 álbum de estudio llamado "The One", que fue lanzado por las empresas discográficas MCA Records y The Rocket Record Company. Entre sus canciones destacadas figuran "Emily" y "The One", entre otras.

Otro disco para Elton.

2006 - Murió Aaron Spelling, quien fue un productor de películas y series de televisión estadounidense, que es considerado como uno de los mejores de la historia de su país. Entre sus series más destacadas figuran "Los Angeles de Charlie", "Melrose Place", "La isla de la fantasía" y "Dinastía", entre otras.

2011 - Murió Peter Falk, quien fue un actor estadounidense que alcanzó gran popularidad interpretando al detective "Columbo", que le valió ganar cuatro premios Grammy y uno de oro. Entre sus películas más destacadas figuran "La carrera del siglo", "La fortaleza" y "El mayor robo del siglo", entre otras.