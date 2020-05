1543 - Murió Nicolás Copérnico, quien fue un astrónomo prusiano que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Además, es considerado como una pieza clave para la llamada "Revolución científica" que se dió en la época del Renacimiento.

Un adelantado de la astronomía.

1866 - Se produjo la batalla de Tuyuti en cercanías de la localidad paraguaya de Paso de Patria, entre las tropas de ese país y las aliadas (Argentina, Brasil y Uruguay), correspondiente a la Guerra de la Triple Alianza. Es la batalla más sangrienta de la historia de América del Sur, con unas 15 mil bajas.

1883 - Tras trece años de construcción, se inaugura en la ciudad estadounidense de Nueva York el Puente de Brooklyn, que en aquel momento era el puente colgante más grande del mundo. Tiene casi 1.900 metros de largo y es un ícono de la "Gran Manzana" junto a otros edificios y sitios.

El histórico puente neoyorquino.

1916 - En el barrio de Retiro se inaugura la Torre de los Ingleses, que está ubicada en la Plaza Fuerza Aérea Argentina, y fue construída por residentes británicos para conmemorar los 100 años de la Revolución de Mayo, pero tardó en inaugurarse por causas de la presencia de la Primera Guerra Mundial en aquel entonces.

1925 - Un grupo de trabajadores de una empresa láctea funda en la localidad bonaerense de General Rodríguez el club Leandro N. Alem, que repartió su historia entre las categorías C y D, aunque llegó a jugar 4 años en la Primera B. Su estadio tiene capacidad para 4.000 personas y está situado ahí desde 1941.

El "lechero" de General Rodríguez.

1927 - Se fundó el Club Universidad de Chile en la capital de esa nación, que es considerado uno de los tres equipos más importantes de ese país y es el segundo conjunto con más títulos locales con 18. Se adjudicó la Copa Sudamericana en 2011 y cuatro veces fue semifinalista de la Copa Libertadores.

1941 - Nació Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, quien es un cantante, compositor y poeta estadounidense, que es considerado como una figura influyente en la historia de la música. Entre sus canciones más destacadas figuran "Like a rolling stone" y "Blowin in the wind", entre otras.

Dylan, entre los grandes de la música.

1956 - Murió Enrique Muiño, quien fue un actor español de cine y teatro, que realizó varias películas en su país y Argentina. Entre sus películas más recordadas figuran "La guerra gaucha", "Su mejor alumno", "Donde mueren las palabras", "La calle grita" y "Escuela de campeones", entre otras.

1966 - Nació Eric Cantoná, quien es un ex futbolista francés considerado como un rebelde adentro y fuera de un estadio. Se desempeñó en equipos como Manchester United, Auxerre, Olympique de Marsella, Girondins, Montpellier Nimes y Martigues de Francia, además de representar a su selección.

1973 - Nació Rodrigo Bueno, quien fue un cantante de cuarteto, que se transformó en su carrera en uno de los íconos de este ritmo musical. Grabó varios discos y sus principales canciones son "La mano de dios", "Soy cordobés", "Yerba mala" y "Lo mejor del amor", entre otras.