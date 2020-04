1882 - Moría Jesse James, líder de la banda de asaltantes más famosa de los Estados Unidos. Nacido en Misuri el 5 de septiembre de 1847, a los 15 años y en momentos en que se desató la guerra civil estadounidense, se unió a los guerrilleros confederados de William Clarke Quantrill. Con la guerra finalizada, organizó su propia banda de asaltantes, entre los que se encontraban su hermano mayor Frank, como también los tres hermanos Younger y los dos Miller. Rápidamente fueron famosos sus asaltos a bancos y trenes, y todo Estados Unidos estaba contra ellos. En 1875 una bomba estalló en su casa, pero él no estaba, y en el hecho murieron su hermano de 8 años y su madre perdió el brazo. El hecho incrementó su popularidad a la vez que su cabeza estaba valuada en 10.000 dólares. Finalmente, el 3 de abril de 1882, fue asesinado en su casa de un tiro por la espalda por Robert Ford, miembro de su banda, quien había pactado con el gobernador el cobro de la recompensa a cambio de matar al forajido. En su tumba se puede leer: "En memoria de mi hijo amado, asesinado por un traidor y un cobarde cuyo nombre no merece figurar aquí".

1905 - Fue fundado en el barrio porteño de La Boca, uno de los dos equipos más importantes del país, Boca Juniors. Seis vecinos adolescentes hijos de italianos tomaron la iniciativa de crear la incipiente institución. Esteban Baglietto fue el primer presidente de la institución. Poco tiempo después, ya bajo la conducción de Juan Rafael Brichetto, se optó por los colores azul y amarillo, inspirados en la bandera de un barco sueco que pasó por el Riachuelo.

Formación de uno de los primeros equipos de Boca Juniors.

1961 - Nacía en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), Edward Regan Murphy, conocido artísticamente como Eddie Murphy. El actor yanqui es uno de los más importantes de su generación. Fue miembro del reparto habitual en Saturday Night Live de 1980 a 1984, uno de los shows más icónicos de la cultura pop norteamericana.

1982 - Veía la luz en Vancouver (Canadá) Cobie Smulders, la actriz y ex modelo canadiense, reconocida internacionalmente por su participación en la serie "How I met your mother" y en el filme "Los vengadores".

La actriz canadiense en una escena de "How I met your mother"

1990 - Moría Sarah Vaughan, cantante estadounidense de jazz, considerada una de las voces más importantes de la historia. Nacida en Nueva Jersey el 27 de marzo de 1924, desde muy chica se interesó por la música y comenzó a cantar en el coro de la iglesia, a la vez que comenzó a tomar lecciones de piano. Tras ganar un concurso para cantantes aficionados, se unió a diferentes big bands, antes de comenzar una carrera solista. Su voz se caracterizaba por una tonalidad grave, enorme versatilidad y un control del vibrato. Fue de las primeras vocalistas en incorporar el fraseo del bebop a su canto, además de ser una maestra en el scat. A fines de 1989 le fue diagnosticado un cáncer de pulmón, y comenzó las sesiones de quimioterapia. Cansada de luchar, pidió ser llevada a su casa, donde murió en la noche del 3 de abril de 1990, mientras veía una película con su hija.